Phemex annuncia l'Halloween Futures Trading Festival, con premi per 200.000 USDT

APIA, Samoa, 14 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, il più efficiente exchange di criptovalute, ha annunciato il suo Halloween Futures Trading Festival, offrendo 200.000 USDT in premi per i trader che parteciperanno tra il 10 e il 31 ottobre 2025. La campagna è aperta sia ai trader di futures alle prime armi che a quelli esperti.

Il festival comprende:Premio per la prima operazione in futures: gli utenti che completano la loro prima operazione in futures di 100 USDT o più ricevono un buono per la posizione su futures da 200 USDT.Milestone Pool basato sul volume: una struttura di ricompensa di 70.000 USDT distribuita su cinque livelli di volume di trading.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre alle 10:00 UTC. I dettagli completi sono disponibili nella landing page dell'evento.

Il festival fa parte delle iniziative commerciali stagionali di Phemex per ottobre 2025.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è il più efficiente exchange di criptovalute, scelto da oltre 6 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale che combinano funzionalità integrate con sicurezza di livello istituzionale. Nota per la sua affidabilità e lo spirito innovativo, Phemex si distingue per dare priorità all'esperienza utente e alla trasparenza in un settore in cui la fiducia è essenziale.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794608/1.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.