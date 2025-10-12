Phemex lancia una campagna di fiducia nel mercato per sostenere i trader in questo periodo di volatilità

APIA, Samoa, 12 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, il più efficiente exchange di criptovalute, ha annunciato oggi il lancio di una campagna di fiducia nel mercato, un'iniziativa globale studiata per sostenere i trader durante l'attuale crisi del mercato. La scorsa settimana i mercati delle criptovalute hanno registrato notevoli cali per i principali asset, causati dall'incertezza macroeconomica, dalle pressioni di deleveraging e dalla diminuzione della propensione al rischio. In risposta a ciò, Phemex sta introducendo incentivi pratici e misure di contenimento dei costi per aiutare gli utenti a mantenere strategie disciplinate e la fiducia a lungo termine in un contesto di volatilità.

La campagna, che sarà condotta dall'11 al 31 ottobre 2025, sostiene sia gli utenti nuovi che quelli esistenti attraverso incentivi che promuovono una partecipazione disciplinata anziché reazioni emotive alle condizioni di mercato. L'iniziativa rientra nell'ambito del più ampio impegno di Phemex nel creare fiducia in ogni mercato attraverso strumenti pratici, procedure trasparenti e supporto al trading responsabile.

La campagna prevede:

"Le flessioni del mercato possono rappresentare momenti decisivi per i trader disciplinati", spiega Federico Variola, amministratore delegato Phemex. "Questa campagna incarna la nostra convinzione che la vera fiducia derivi dalla preparazione e dall'accesso, non dalla speculazione. Oltre agli incentivi al trading, manteniamo il focus sull'offrire agli utenti conoscenze e prospettive, aiutandoli a gestire la volatilità con chiarezza e disciplina. Phemex sviluppa strumenti di resilienza, non solo quando i mercati salgono, ma soprattutto quando vengono messi alla prova".

Questa campagna segue una serie di recenti miglioramenti dei prodotti Phemex, come la modalità multi-asset, tutti progettati per offrire agli utenti un maggiore controllo del capitale. Mentre le aspettative riguardanti il settore si ricalibrano, Phemex continua a rafforzare la sua mission – creare un futuro in cui il trading di criptovalute rimanga accessibile, efficiente e basato sulla fiducia.

Informazioni su PhemexFondata nel 2019, Phemex è il più efficiente exchange di criptovalute, su cui contano oltre 6 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale che combinano funzionalità integrate con sicurezza di livello istituzionale. Nota per la sua affidabilità e lo spirito innovativo, Phemex si distingue per dare priorità all'esperienza utente e alla trasparenza in un settore in cui la fiducia è essenziale.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794112/Phemex_Launches_Market_Confidence_Campaign_to_Support_Traders_Through_Volatility.jpg

