Phemex presenta On-chain Earn per la semplificazione dello staking e il miglioramento dell'efficienza del capitale

22 settembre 2025 | 04.44
APIA, Samoa, 22 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, l'exchange di criptovalute più efficiente, ha annunciato il lancio di On-chain Earn, un nuovo servizio di staking che integra le ricompense proof-of-stake direttamente nella piattaforma. L'introduzione di On-chain Earn segna un miglioramento significativo di Phemex Earn, il suo prodotto di gestione patrimoniale, offrendo agli utenti un meccanismo semplificato per generare rendimenti competitivi su asset quali ETH e SOL senza dover utilizzare portafogli esterni o applicazioni decentralizzate.

Grazie all'integrazione dei protocolli di staking in Phemex, On-chain Earn migliora l'utilizzo del capitale per i clienti: le risorse rimangono all'interno di un conto unificato, le ricompense vengono distribuite in modo trasparente e la liquidità viene preservata in conformità alle regole di ciascuna rete. Ciò semplifica quello che tradizionalmente era un processo frammentato in un'unica esperienza efficiente, sicura e intuitiva.

Come parte del lancio, Phemex sta introducendo un pool ETH esclusivo. Oltre a ricevere ricompense per lo staking di ETH tramite wstETH, i partecipanti a questo pool accumuleranno automaticamente anche Mellow Points e Symbiotic Points, che dovrebbero qualificarsi per futuri airdrop di progetti. Questo offre agli utenti un potenziale di rialzo che va oltre i rendimenti standard dello staking, differenziando ulteriormente l'offerta di Phemex sul mercato.

Vantaggi principali:

Federico Variola, CEO di Phemex, ha commentato: "On-chain Earn è progettato per ottimizzare l'efficienza di come gli utenti sfruttano le proprie risorse. Anziché navigare tra più portafogli e piattaforme, i clienti ora possono guadagnare direttamente all'interno di Phemex, mantenendo visibilità e controllo. Ciò rispecchia la nostra attuale missione in qualità di exchange più efficiente: aiutare i trader e gli investitori a distribuire il capitale senza soluzione di continuità tra i prodotti, ottenendo al contempo il massimo valore dai loro asset."

Con On-chain Earn, Phemex rafforza la sua suite di gestione patrimoniale insieme al trading spot e sui futures. La seconda fase del lancio estenderà il servizio ad altre reti e risorse, offrendo agli utenti una scelta ancora più ampia su come guadagnare e gestire il capitale.

Informazioni su PhemexFondato nel 2019, Phemex è l'exchange di criptovalute più efficiente, su cui fanno affidamento oltre 6 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale che integrano funzionalità fluide con sicurezza di livello istituzionale. Nota per la sua affidabilità e per lo spirito innovativo, Phemex si distingue per la priorità data all'esperienza utente e alla trasparenza in un settore in cui la fiducia è essenziale.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777312/20250919_180506.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/phemex-presenta-on-chain-earn-per-la-semplificazione-dello-staking-e-il-miglioramento-dellefficienza-del-capitale-302562468.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

