Piramal Pharma Solutions aumenta le capacità di formulazione con l'aggiunta della nuova pressa per compresse bi-strato Korsch XM-12 presso il suo stabilimento di Morpeth, Regno Unito

MUMBAI, India, 17 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, un'organizzazione leader mondiale nello sviluppo e nella produzione a contratto (CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), è lieta di annunciare la recente acquisizione di una pressa all'avanguardia per compresse bi-strato Korsch XM-12 presso il suo stabilimento di produzione di farmaci a Morpeth, nel Regno Unito. Lo stabilimento di Morpeth svolge un ruolo fondamentale nell'offerta integrata dell'azienda, fornendo servizi specializzati per lo sviluppo e la produzione di solidi orali e prodotti ormonali.

Grazie all'aggiunta strategica della pressa per compresse bi-strato Korsch XM-12, il team di Sviluppo formulazioni di Morpeth è ora in grado di ottenere un'elevata produzione di compresse in formati flessibili con maggiore precisione ed efficienza. L'XM-12 è progettato sia per la produzione a strato singolo che a doppio strato, ed è dotato di raccordi sanitari avanzati per le tramogge di ingresso, uno speciale scivolo per il contenimento di API ad alta potenza e torrette di cambio B e D per supportare cambi rapidi.

Durante l'implementazione dell'XM-12 presso lo stabilimento di Morpeth, Piramal Pharma Solutions ha dato priorità alla sicurezza e alla qualità, istituendo protocolli di formazione completi per garantire la corretta gestione del macchinario.

"Per prepararsi all'utilizzo del Korsch XM-12, gli scienziati, gli operatori e i team di manutenzione di Piramal seguiranno una formazione approfondita insieme ai tecnici dello stabilimento Korsch, mentre gli esperti di convalida di Piramal eseguiranno la qualificazione e la convalida. Tutte le attività soddisferanno sia gli standard del settore sia i requisiti di qualità di Piramal", ha dichiarato Frank Bugg, Amministratore delegato e Responsabile dello stabilimento di Morpeth di Piramal Pharma Solutions.

La formazione sull'XM-12 sarà specificamente personalizzata per soddisfare i requisiti specifici di ciascun ruolo all'interno del team di Sviluppo formulazioni.

"La formazione sarà personalizzata per gli operatori e gli scienziati addetti allo sviluppo delle formulazioni, per il personale addetto al trasferimento tecnico e per i gruppi di manutenzione. Saranno affrontati modelli a doppio strato e a strato singolo, nonché aspetti come istruzioni sui cambi, pulizia e persino i futuri test di contenimento", ha sottolineato Bugg.

L'XM-12 è dotato di una tecnologia integrata che mantiene una precisione costante in uscita con un'interazione minima da parte dell'operatore, una volta definite le impostazioni principali.

L'aggiunta del Korsch XM-12 presso lo stabilimento Morpeth di Piramal Pharma Solutions rafforza l'impegno costante dell'azienda verso i progressi nella somministrazione dei farmaci, il miglioramento continuo, la qualità e la centralità del paziente in tutte le sue attività. La pressa per compresse a doppio strato Korsch XM-12 consente allo stabilimento di produrre compresse di alta qualità su larga scala, con precisione, velocità e flessibilità. Questo investimento strategico aiuterà Piramal Pharma Solutions a fornire terapie innovative a un maggior numero di pazienti, riducendo così l'impatto delle malattie in tutto il mondo.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di principi attivi farmaceutici e forme farmaceutiche finite. Inoltre, offriamo servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi farmaceutici altamente potenti, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici e potenti medicinali solidi per uso orale. PPS offre inoltre servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, resi possibili grazie alla società partner di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione su contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa business unit di farmaci generici ospedalieri; e la business unit Piramal Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco per i consumatori e per il benessere. Inoltre una delle società associate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited – una joint venture tra Abbvie e PPL – si è affermata come una delle imprese principali nel settore farmaceutico indiano, specificamente nell'area della terapia oftalmologica. PPL inoltre detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini.

Per ulteriori informazioni visitare Piramal Pharma | LinkedIn

* Include una struttura tramite l'investimento di minoranza di PPL in Yapan Bio.

