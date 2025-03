Più flessibilità, più energia verde: la nuova batteria SBS050 di Sungrow è ora disponibile in Europa

MILANO, 27 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader mondiale nelle soluzioni energetiche pulite, è lieta di annunciare la disponibilità commerciale del nuovo sistema di batterie residenziali SBS050 per i mercati europei. Quest'ultima innovazione sottolinea l'impegno di Sungrow nel fornire soluzioni energetiche all'avanguardia, adatte alle esigenze in continua evoluzione delle famiglie europee, garantendo l'accesso a un'energia pulita, efficiente e conveniente.

Compatto e prestante

Progettato all'insegna della flessibilità, dell'affidabilità e della facilità di installazione, il sistema di batterie SBS050 da 5kWh offre ai proprietari di casa una soluzione avanzata per l'accumulo di energia che aumenta l'indipendenza energetica e massimizza i vantaggi dell'energia solare. Il suo design modulare consente di collegare fino a 4 unità, per una capacità totale di 20,48 kWh. La batteria, abbinata alla serie di inverter ibridi SHRS V11 e V13 di Sungrow, aiuta le famiglie a massimizzare l'autoconsumo fotovoltaico e garantisce una fornitura di energia ininterrotta con un passaggio continuo alla batteria in 10 ms durante le interruzioni della rete. Inoltre, l'SBS050 si integra efficacemente con i generatori diesel, offrendo una maggiore flessibilità e affidabilità per le diverse esigenze energetiche domestiche. Con i costi dell'energia e la stabilità della rete elettrica che costituiscono le principali preoccupazioni in Europa, l'SBS050 rappresenta un modo ottimale per le famiglie di immagazzinare e utilizzare l'energia solare in modo efficiente, riducendo la dipendenza dalla rete e ottimizzando il consumo energetico.

"Sungrow investe continuamente in ricerca e sviluppo per creare soluzioni in linea con le esigenze energetiche specifiche di ogni mercato", ha dichiarato Meng Yang, Vicepresidente di Sungrow Europe, responsabile della distribuzione. "Il lancio del modello SBS050 in Europa dimostra il nostro impegno a fornire ai proprietari di casa soluzioni di accumulo energetico innovative, sicure e ad alte prestazioni, a sostegno di un futuro sostenibile".

L'SBS050 è stato progettato per soddisfare i più elevati standard di qualità e sicurezza, garantendo durata e affidabilità a lungo termine. Il suo design consente una perfetta integrazione con gli impianti fotovoltaici esistenti, mentre la sua struttura compatta (solo 182 mm di profondità) garantisce una facile installazione, rendendolo una scelta perfetta sia per i nuovi utenti che per quelli esistenti.

"In Italia, dove l'adozione del solare residenziale sta registrando una forte crescita, l'SBS050 rappresenta un'ottima soluzione per i proprietari di casa alla ricerca di un'opzione di accumulo energetico flessibile ed efficiente". Alessandro Soragna, Senior Distribution Account Manager di Sungrow Italia, ha sottolineato: "L'SBS050 rappresenta una soluzione di accumulo rivoluzionaria per il mercato italiano, in quanto offre una flessibilità e una facilità di installazione senza pari. I proprietari di casa possono ora beneficiare di un sistema di batterie robusto e affidabile, in linea con la consolidata reputazione di Sungrow in termini di qualità, efficienza e sicurezza".

Sicurezza e durata certificate

Sungrow è già nota per le caratteristiche di qualità e sicurezza che i suoi sistemi di accumulo di energia offrono su scala residenziale, commerciale e industriale e di Utility. Nonostante sia la batteria più piccola della gamma dell'azienda, la SBS050 mantiene le stesse caratteristiche, garantendo una protezione robusta con celle LFP di alta qualità per un'affidabilità a lungo termine. Dotata di 10 sensori per il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornisce informazioni in tempo reale sulle prestazioni. Costruito per durare nel tempo, presenta una resistenza alla polvere e all'acqua IP55, una protezione dalla corrosione C5 e 11 meccanismi di sicurezza, tra cui la regolazione della temperatura e la protezione da sovracorrente. Rigorosamente testato per condizioni estreme, possiede sei certificazioni internazionali (tra cui IEC 62477, IEC 62619 e IEC 62040), che garantiscono la conformità agli standard globali. Inoltre, l'integrazione con l'App iSolarCloud consente agli utenti di monitorare la generazione, l'accumulo e il consumo di energia in tempo reale, migliorando la trasparenza e la gestione efficiente dell'energia.

Il sistema di batterie residenziali SBS050 è ora disponibile in tutta Europa attraverso la vasta rete di distributori e partner di Sungrow. I proprietari di case che desiderano potenziare i propri impianti solari con una tecnologia di accumulo all'avanguardia possono ora beneficiare dell'esperienza di Sungrow nel fornire soluzioni energetiche affidabili ed efficienti.

Per ulteriori informazioni sull'SBS050 e sull'intera gamma di soluzioni per le energie rinnovabili di Sungrow, visitare il sito: https://ita.sungrowpower.com/.

About Sungrow

Sungrow, leader mondiale nella tecnologia delle energie rinnovabili, è pioniere di soluzioni energetiche sostenibili da oltre 28 anni. A dicembre 2024, Sungrow ha installato 740 GW di convertitori elettronici di potenza in tutto il mondo. L'azienda è riconosciuta come la numero 1 al mondo per le spedizioni di inverter fotovoltaici (S&P Global Commodity Insights) e come l'azienda di accumulo di energia più affidabile al mondo (BloombergNEF). Le sue innovazioni alimentano progetti di energia pulita in oltre 180 paesi, supportati da una rete di 520 punti di assistenza che garantiscono un'esperienza eccellente ai clienti. Per più informazioni visitare: www.sungrowpower.com

