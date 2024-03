Ponti fra continenti: i nuovi voli Shenzhen-Milano di Hainan Airlines incrementano gli scambi nella Fashion Week

SHENZHEN, 28 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Nell'ambito di un evento che crea un ponte tra continenti e culture, Hainan Airlines è stata protagonista della Shenzhen-Milan Bi-City Fashion Week, tenutasi nel dinamico contesto urbano di Shenzhen dal 19 al 22 marzo. La compagnia aerea, nota per la sua capacità di connettività globale, si è unita a oltre 20 tra le più rinomate case di moda italiane per offrire un mix eclettico di sfilate internazionali, esposizioni interculturali, vetrine concorrenziali, esperienze culinarie all'avanguardia e forum tematici. Un'iniziativa che ha offerto agli intenditori sartoriali provenienti da ogni parte del mondo un viaggio ineguagliabile e memorabile nel mondo della moda.

La storia delle relazioni Cina-Italia, ricca di secoli di scambi culturali fin dai tempi di Marco Polo, è una testimonianza di amicizia duratura e di rispetto reciproco. L'instaurazione di rapporti diplomatici nel 1970 ha solo approfondito i legami economici e culturali tra le due nazioni, ma costituisce anche una pietra miliare per la continua evoluzione e il consolidamento delle loro relazioni bilaterali.

Con l'arrivo dei primi giorni di primavera, si è svolta la tanto attesa Fashion Week Shenzhen-Milano Bi-City, che ha riunito i mondi del design cinese e italiano. In qualità di partner aereo esclusivo, Hainan Airlines è stata in grado di cogliere l'occasione, offrendo i suoi vantaggi distinti nei servizi di biglietteria e di protezione del viaggio, per garantire un'esperienza fluida a tutti i partecipanti. Il successo dell'evento non solo ha sottolineato il patrimonio radicato e la creatività di entrambe le nazioni nel settore della moda, ma ha anche favorito scambi culturali significativi e la fusione delle sensibilità della moda al di là dei confini. L'obiettivo definitivo: creare uno sfarzo visivo e culturale che affascini la comunità internazionale della moda. Guardando al futuro, Hainan Airlines è pronta a promuovere questa collaborazione, con l'obiettivo di stimolare la continua prosperità dell'industria della moda. Unendo attività stimolanti ed esperienze coinvolgenti, la compagnia aerea aspetta con impazienza gli albori di una nuova era nell'engagement internazionale nel settore della moda.

Hainan Airlines ha lanciato la sua rotta internazionale Shenzhen-Milano il 20 settembre 2023, offrendo tre voli di andata e ritorno a settimana il lunedì, mercoledì e sabato. Il volo di andata parte da Shenzhen alle 01:55 ora di Pechino e arriva a Milano alle 07:55 ora locale, con una durata di volo stimata di 13 ore. Il volo di ritorno parte da Milano alle 09:55 ora locale e arriva a Shenzhen alle 05:00 ora di Pechino del giorno successivo, con una durata di volo prevista di 12 ore e 5 minuti. Inoltre, Hainan Airlines ha avviato la tratta internazionale Chongqing-Milano il 19 marzo di quest'anno, operando due voli settimanali di andata e ritorno il martedì e il venerdì. Il volo di andata parte da Chongqing alle 02:00 ora di Pechino e arriva a Milano alle 06:45 ora locale, con una durata prevista del volo di 11 ore e 45 minuti. Il volo di andata parte da Chongqing alle 02:00 ora di Pechino e arriva a Milano alle 06:45 ora locale, con una durata prevista di 11 ore e 45 minuti. Tutti gli orari indicati sono locali. Il lancio di questi voli è destinato a favorire ulteriormente gli scambi culturali e commerciali tra la Cina e l'Italia.

In qualità di compagnia aerea esclusiva SKYTRAX a cinque stelle della Cina continentale, Hainan Airlines incarna con orgoglio l'etica aziendale sostenuta dalla sua capogruppo, la Liaoning Fangda Group Industrial Co. Questi principi sottolineano l'impegno a vantaggio della nazione, dell'azienda, dei suoi dipendenti e dei suoi passeggeri. Con un'attenzione particolare alla fornitura di servizi davvero eccellenti, Hainan Airlines si impegna a garantire un'esperienza di viaggio sicura, senza interruzioni ed estremamente confortevole, che rifletta gli standard di una compagnia aerea a cinque stelle. In questo modo, Hainan Airlines non si limita ad elevare l'esperienza dei passeggeri, ma stimola anche lo sviluppo del settore dell'aviazione civile cinese verso uno sviluppo sostenibile.

Di seguito sono riportati gli orari dei voli per le rotte Shenzhen-Milano e Chongqing-Milano:

Numero di volo Rotta Orario Orario di partenza Orario di arrivo Date del volo HU7973 Shenzhen-Milano Lunedì, mercoledì e sabato 01:55 07: 55 20 marzo – 31 aprile 2024 HU7974 Milano-Shenzhen 09:55 05: 00 +1 HU7973 Shenzhen-Milano Lunedì, mercoledì e sabato 01:50 08:55 1 aprile – 28 ottobre 2024 HU7974 Milano-Shenzhen 10:55 05:00 +1 HU427 Chongqing-Milano Martedì e venerdì 02:00 07:45 19 marzo – 28 ottobre 2024 HU428 Milano-Chongqing 11:15 5:00 +1 Le informazioni sui voli sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare sul nostro sito ufficiale.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: Sito web ufficiale: www.hnair.com o www.hainanairlines.com Sina Weibo: https://www.weibo.com/hnair WeChat Account: HNairlines

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2370686/Photo_1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ponti-fra-continenti-i-nuovi-voli-shenzhen-milano-di-hainan-airlines-incrementano-gli-scambi-nella-fashion-week-302102561.html