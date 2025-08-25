Preparatevi per un'esperienza audio imperdibile: OneOdio e OpenRock illumineranno l'edizione di IFA 2025

HONG KONG, 25 agosto 2025 /PRNewswire/ -- L'IFA 2025 è alle porte e OneOdio e OpenRock si stanno preparando per offrire una delle vetrine audio più entusiasmanti dell'anno! Dal 5 al 9 settembre, visitateci nella Hall 11.2, stand 129 a Berlino per dare un'occhiata alle nostre ultime innovazioni, agli omaggi esclusivi e alle esperienze sonore immersive da non perdere.

Che siate audiofili, appassionati di tecnologia o amanti del fitness, i due marchi hanno in serbo qualcosa di speciale per tutti.

Prodotti in evidenza che vorrai essere il primo a provare

Sii tra i primi a provare la nostra attrezzatura audio più nuova e venduta:

OneOdio Studio Max 1 – Cuffie professionali wireless per DJ, creatori e audiofili, con un suono eccezionale, latenza ultra bassa e connettività a 4 modalità.

OneOdio Focus A6 – Eleganti cuffie ibride ANC con cancellazione del rumore fino a -48 dB, controllo intelligente tramite app e un valore imbattibile.

OpenRock S2 – Gli auricolari sportivi open-ear di nuova generazione con bassi dinamici e una vestibilità sicura e senza pressione, adatti per l'uso durante tutto il giorno.

Inoltre, potrai ammirare in azione presso lo stand i modelli preferiti dal pubblico OneOdio Focus A10 e OpenRock X.

Gira la ruota: omaggi e sorprese giornalieri

I visitatori del nostro stand avranno la possibilità vincere premi ogni giorno. Dalle nuovissime cuffie agli accessori in edizione limitata, fino alle confezioni regalo esclusive dell'IFA, c'è sempre qualcosa di entusiasmante in palio. Basta scansionare il codice QR sul posto, girare la ruota e richiedere subito il premio!

Atmosfera con DJ dal vivo tutto il giorno + offerte esclusive

Cos'è una cabina audio senza musica? Goditi i DJ set dal vivo per tutta la giornata, con le cuffie professionali per DJ di OneOdio. Sentirai i bassi, sentirai la limpidezza del suono e potrai scoprire tu stesso la differenza. Non dimenticare di controllare gli sconti esclusivi di IFA: fino al 20% di sconto su modelli selezionati.

Perché non dovresti perdere questa occasione

"L'IFA è il nostro momento più importante dell'anno per entrare in contatto con utenti, amici e la comunità tecnologica globale", afferma Jack Lee, CEO dei marchi. "Quest'anno non porteremo solo ottimi prodotti, ma anche una fantastica energia."

"OpenRock è sinonimo di libertà e movimento. Non vediamo l'ora di far provare ai visitatori la differenza del nostro design open-ear, soprattutto se abbinato a un suono reale in un ambiente reale", aggiunge Jack Lee.

Che tu venga per la tecnologia, la musica o i regali, la Hall 11.2, stand 129 è il luogo in cui troverai il vero sound dell'IFA 2025. Segnatelo sul calendario: ci vediamo lì!

Informazioni su OneOdio e OpenRock

OneOdio è un marchio audio professionale che si impegna a garantire un suono ad alte prestazioni per gli amanti della musica, i DJ, i creatori e i professionisti dell'audio in tutto il mondo. Noto per la qualità audio da studio, il comfort superiore e il valore eccezionale, OneOdio è la soluzione ideale per studi di registrazione, esibizioni dal vivo e ascolto quotidiano.

OpenRock è un marchio audio innovativo specializzato in auricolari open-ear e per la comunicazione. Progettato sia per stili di vita attivi che per uso professionale, OpenRock offre un suono potente, comfort per tutto il giorno e consapevolezza dello scenario.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746765/OneOdio___OpenRock_IFA_2025_Shape_Future_Audio.jpg

