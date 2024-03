Preparati per la primavera: Power station portatili e generatori solari di Jackery con 470 € di sconto per dare il via alla stagione all'aperto

ROMA, 5 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Con l'arrivo di giorni più lunghi e sole più frequente dopo l'inverno, è il momento ideale per godersi l'aperto. Che tu voglia crogiolarti in spiaggia, goderti un picnic nella foresta o trascorrere il primo fine settimana di campeggio dell'anno, le soluzioni di alimentazione portatili di Jackery ti garantiscono di poter utilizzare comodamente i tuoi dispositivi elettronici mentre esplori i grandi spazi aperti. Queste power station portatili si rivelano preziose alleate per gonfiare le tende ad aria con una mini pompa elettrica o per ricaricare le batterie di laptop, fotocamera o smartphone. Con l'inizio della stagione del campeggio e con le vacanze di Pasqua, le prime di quest'anno, Jackery è lieta di offrire notevoli sconti su una selezione di power station portatili e generatori solari, dal 5 marzo al 14 marzo 2024.

Se avete bisogno di trovare energia per la vostra avventura o per una gita in famiglia, vi consigliamo la power station portatile Explorer 500, ora disponibile con uno sconto del 47%. Questo conveniente alimentatore, che vanta una capacità di 518 Wh, 500 watt di potenza continua e sei uscite, è disponibile nel negozio online Jackery per soli 349 € durante il periodo della promozione rispetto al normale prezzo di 659,99 €. Fornisce un'alimentazione stabile a un'ampia gamma di dispositivi alimentati a corrente alternata, da televisori e proiettori a piccoli mixer, ecc. Pertanto, la power station portatile non è solo ideale per l'uso su strada o in camper, ma funge anche da riserva di alimentazione di emergenza in caso di interruzioni di corrente. Il generatore solare 500, che combina power station portatile e un pannello solare SolarSaga da 100 W, è disponibile con uno sconto di 346,99 € e costa ora solo 599 €.

Se siete alla ricerca di un alimentatore ideale per i vostri piccoli dispositivi, la power station portatile Jackery Explorer 240 è un'ottima scelta. Offre una potenza nominale di 200 Watt e una capacità di 240 Wh. Viene fornito con 5 connessioni per dispositivi esterni. Per soli 169 €, questo generatore solare portatile è disponibile per la tua prossima avventura con uno sconto di quasi il 44%.

Gli utenti registrati sul sito ufficiale riceveranno in omaggio un pannello solare SolarSaga 80W con ordini di almeno 100 euro su prodotti selezionati. Per ulteriori sconti primaverili dal 5 al 14 marzo 2024, visitare il negozio online ufficiale di Jackery IT.

