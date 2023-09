PTI si aggiudica un'operazione multigiurisdizionale da 1,2 miliardi di euro

NEW YORK, 29 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International, LLC ("PTI"), attraverso la sua filiale spagnola (PTI Iberica V, S.A.), ha annunciato oggi di aver sottoscritto una nuova linea di credito senior da 1,2 miliardi di euro in Europa, per consolidare i prestiti esistenti e fornire una capacità aggiuntiva sostanziale a sostegno dell'ulteriore crescita sia nei mercati esistenti che in quelli nuovi in Europa.

La transazione comprendeva le seguenti linee garantite senior: (i) un prestito a termine da 700 milioni di euro, (ii) un prestito a termine a estrazione differita da 400 milioni di euro, (iii) una linea di credito revolving da 50 milioni di euro e (iv) una linea di riserva per il servizio del debito da 50 milioni di euro, tutte con scadenza settembre 2030 (7 anni). I proventi delle agevolazioni saranno utilizzati per: (i) rimborsare l'indebitamento esistente, comprese le spese e le commissioni correlate, (ii) finanziare i requisiti di spesa in conto capitale e le acquisizioni, compresa la recente acquisizione del portafoglio francese di torri wireless da Cellnex (1.226 siti che ospitano SFR), e (iii) finanziare i requisiti di capitale circolante.

"Il prestito multigiurisdizionale offre a PTI la flessibilità necessaria per continuare a far crescere la nostra attività in Europa, grazie alla liquidità incrementale a nostra disposizione. Il finanziamento ci consentirà di rafforzare il nostro impegno nella regione, in quanto continuiamo a costruire e a investire nell'infrastruttura digitale in mercati che registrano una crescente domanda di connettività e di aggiornamenti tecnologici. Siamo entusiasti di continuare a espandere la nostra presenza in Europa e di fornire soluzioni infrastrutturali a valore aggiunto ai nostri clienti", ha dichiarato Dagan Kasavana, Amministratore delegato di PTI.

"Fornendo un finanziamento flessibile che copre più giurisdizioni, PTI ha potuto semplificare la sua struttura di capitale, ridurre i prezzi e accedere a fondi incrementali per sostenere la crescita futura. La raccolta di 1,2 miliardi di euro nell'attuale contesto di mercato dimostra la forza del modello di business di PTI e sottolinea l'interesse della comunità dei finanziatori a sostenere l'espansione della connettività digitale. Siamo lieti di collaborare con un gruppo di finanziatori così forte in questa transazione storica", ha dichiarato Michael Bremer, Direttore finanziario di PTI.

Natixis Corporate & Investment Banking ("Natixis") ha agito in qualità di Structuring Bank. Natixis e Deutsche Bank AG hanno agito in qualità di Lead Bookrunners e Mandated Lead Arrangers, ABN AMRO Bank N.V., ING Bank N.V. e Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company hanno agito in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners, BNP Paribas e MUFG Bank hanno agito in qualità di Mandated Lead Arrangers, e Citibank Europe PLC Dublin, Mizuho Bank Europe e Toronto Dominion Bank hanno agito in qualità di Participants. Natixis ha inoltre agito in qualità di Facility Agent, Security Agent e Financial Modelling Bank, mentre ING Bank NV è stato nominato Sustainability Coordinator.

Freshfields Bruckhaus Deringer ha agito in qualità di consulente legale esterno della società, mentre Allen & Overy ha agito in qualità di consulente legale esterno dei finanziatori.

Informazioni su PTI

PTI, attraverso le sue filiali, possiede e gestisce oltre 22.000 torri di telecomunicazione in Europa, Stati Uniti, America Latina e Caraibi. In Europa, PTI è presente in diversi Paesi, tra cui Francia, Italia, Irlanda, Malta e Cipro.

PTI è stata fondata nel 2013 con la missione di essere il principale fornitore di siti per gli operatori wireless di tutto il mondo nei mercati in forte crescita. Gli investitori di PTI includono fondi gestiti da Blackstone, Wren House e vari membri del team di gestione, e ha sede a Boca Raton, in Florida. Per maggiori informazioni, visitare www.phoenixintnl.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770422/horizontal_logo_new_V1_Logo.jpg

