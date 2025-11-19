Pubblicato l'Indice di Conoscenza dell'Inglese EF 2025

Analisi Basate sull'IA Rivelano Nuove Dinamiche Globali nelle Competenze Linguistiche di un Mondo Sempre Più Frammentato

Il divario tra abilità linguistiche resta ampio, si riduce quello di genere, i giovani restano indietro. Italia fanalino di coda in Europa.

MILANO, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- EF (Education First), pubblica oggi l'edizione 2025 dell'Indice di Conoscenza dell'Inglese (EF EPI), l'ampio rapporto globale sulle competenze in inglese, che da 15 anni fotografa il livello linguistico degli adulti in 123 nazioni e regioni.

«L'inglese resta la lingua più utilizzata nella comunicazione internazionale» afferma Kate Bell, autrice dell'EF EPI e EF Head of Assesment. «In quest'epoca di crescente complessità globale, il suo ruolo di ponte tra culture, economie e idee è più importante che mai».

L'Indice 2025, si basa sui dati di 2,2 milioni di persone nel mondo che hanno sostenuto l'EF SET (EF Skills Evaluation Technology), il test online gratuito di inglese più completo, che rende la valutazione linguistica affidabile e accessibile a tutti, individui e organizzazioni.

Per la prima volta l'EF EPI analizza anche le competenze di speaking e writing, grazie a una tecnologia esclusiva basata sull'intelligenza artificiale, sviluppata da Efekta Education Group, la realtà EF dedicata a ricerca e innovazione della didattica delle lingue.

Aggiunge Kate Bell «Grazie alla tecnologia avanzata Efekta, possiamo valutare ciò che le persone comprendono e come si esprimono oralmente e per iscritto. Questa visione più completa, supportata dall'IA, permette una valutazione di portata, rapidità e coerenza senza precedenti».

I principali risultati dell'EF EPI 2025:

Oltre alle classifiche L'EF EPI analizza come la padronanza dell'inglese si correli con innovazione, opportunità economiche e cooperazione internazionale. Mentre l'intelligenza artificiale trasforma il modo in cui viviamo e lavoriamo, l'inglese si conferma una competenza chiave per accedere al futuro e contribuire a plasmarlo, soprattutto perché i più avanzati strumenti di AI vengono sviluppati in questa lingua.

Il rapporto EF EPI 2025 può essere scaricato da https://www.ef-italia.it/epi.

EF è un gruppo internazionale fondato in Svezia nel 1965, con la missione di aiutare le persone ad aprirsi al mondo grazie a percorsi immersivi di arricchimento culturale come corsi di lingua, viaggi studio, scambi culturali e programmi di formazione accademica.

Efekta è l'azienda del gruppo EF, leader nello sviluppo di soluzioni formative basate sull'IA, per rendere insegnamento e apprendimento personalizzati più accessibili a scuole, università e aziende.

