Politecnico di Milano e Università di Padova guidano l'Italia, il sistema universitario che migliora di più tra i dieci più rappresentati al mondo

LONDRA, 17 novembre 2026 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, società di analisi specializzata nell'istruzione superiore, ha pubblicato i QS Sustainability Rankings 2027, che comprendono 2.003 università di 107 Paesi e territori. La Lund University (Svezia) è prima per il secondo anno consecutivo, davanti all'ETH di Zurigo e alla University of Toronto.

L'Italia conta 58 università in classifica: 27 salgono, 18 scendono, 11 restano stabili e due sono nuovi ingressi. Il saldo netto del 16% è il migliore tra i dieci sistemi più rappresentati.

Top 10 QS Sustainability Rankings 2027

2027 2026 Ateneo Paese 1 1 Lund University Svezia 2 =11 ETH Zurich Svizzera 3 2 University of Toronto Canada 4 5 University of British Columbia Canada 5 =7 The University of New South Wales Australia 6 13 Stanford University Stati Uniti 7 =267 University of Cambridge Regno Unito 8 =11 University of California, Berkeley Stati Uniti =9 11 The University of Melbourne Australia =9 3 UCL Regno Unito

Ben Sowter, Senior Vice President di QS, ha dichiarato: «Tra i dieci sistemi universitari più rappresentati in questa classifica, l'Italia è quello che ha avuto l'anno migliore. Ventisette atenei migliorano e tutti i primi sei salgono: il progresso riguarda l'intero sistema. Il prossimo traguardo è la top 100. I migliori risultati italiani per Scambio di conoscenze e per Occupabilità e risultati restano fuori dalle prime cento posizioni al mondo, e il 20° posto del Politecnico di Milano per Sostenibilità ambientale dimostra che l'obiettivo è alla portata.»

La classifica valuta le università in base a Impatto ambientale (45%), Impatto sociale (45%) e Governance (10%). Risultati completi: www.topuniversities.com/sustainability-rankings.

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