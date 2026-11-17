Politecnico di Milano e Università di Padova guidano l'Italia, il sistema universitario che migliora di più tra i dieci più rappresentati al mondo
LONDRA, 17 novembre 2026 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, società di analisi specializzata nell'istruzione superiore, ha pubblicato i QS Sustainability Rankings 2027, che comprendono 2.003 università di 107 Paesi e territori. La Lund University (Svezia) è prima per il secondo anno consecutivo, davanti all'ETH di Zurigo e alla University of Toronto.
L'Italia conta 58 università in classifica: 27 salgono, 18 scendono, 11 restano stabili e due sono nuovi ingressi. Il saldo netto del 16% è il migliore tra i dieci sistemi più rappresentati.
Top 10 QS Sustainability Rankings 2027
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2027
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2026
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Ateneo
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Paese
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1
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1
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Lund University
|
Svezia
|
2
|
=11
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ETH Zurich
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Svizzera
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3
|
2
|
University of Toronto
|
Canada
|
4
|
5
|
University of British Columbia
|
Canada
|
5
|
=7
|
The University of New South Wales
|
Australia
|
6
|
13
|
Stanford University
|
Stati Uniti
|
7
|
=267
|
University of Cambridge
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Regno Unito
|
8
|
=11
|
University of California, Berkeley
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Stati Uniti
|
=9
|
11
|
The University of Melbourne
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Australia
|
=9
|
3
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UCL
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Regno Unito
Ben Sowter, Senior Vice President di QS, ha dichiarato: «Tra i dieci sistemi universitari più rappresentati in questa classifica, l'Italia è quello che ha avuto l'anno migliore. Ventisette atenei migliorano e tutti i primi sei salgono: il progresso riguarda l'intero sistema. Il prossimo traguardo è la top 100. I migliori risultati italiani per Scambio di conoscenze e per Occupabilità e risultati restano fuori dalle prime cento posizioni al mondo, e il 20° posto del Politecnico di Milano per Sostenibilità ambientale dimostra che l'obiettivo è alla portata.»
La classifica valuta le università in base a Impatto ambientale (45%), Impatto sociale (45%) e Governance (10%). Risultati completi: www.topuniversities.com/sustainability-rankings.
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