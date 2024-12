Questo Natale, scarta sorrisi con la divertente gamma per la festa di UGREEN

BERLINO, 4 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, UGREEN, leader mondiale nell'elettronica di consumo e nella tecnologia di ricarica, presenta due nuove entusiasmanti serie di prodotti innovativi pensati per avvicinare famiglie e amici. Partendo dalla convinzione che la tecnologia abbia il potere di arricchire la vita e creare relazioni umane più profonde, UGREEN offre prodotti che vanno oltre la funzionalità, per creare momenti condivisi e ricordi indimenticabili.

UGREEN Uno: Crea sorrisi con ogni ricarica

La gamma UGREEN Uno per le feste è un esempio dell'impegno di UGREEN nel coniugare tecnologia di alta qualità con calore e personalità. Pensata per gli utenti iPhone, la serie UGREEN Uno offre un caricabatterie PD ad alta potenza da 100 W con 4 porte, i più recenti dispositivi di ricarica wireless magnetica Qi2 compatibili con MagSafe di Apple e una gamma versatile di hub e cavi. I prodotti della serie UGREEN Uno sono dotati di emoticon esclusive su schermi TFT che aggiungono un tocco di allegria durante la ricarica, trasformando i momenti tecnologici quotidiani in esperienze divertenti e spensierate. Le funzionalità di sicurezza integrate garantiscono tranquillità, rendendo questi prodotti perfetti per i viaggi di piacere e le serate di festa. La famiglia UGREEN Uno porta energia, calore e gioia in ogni momento natalizio vissuto insieme.

UGREEN NASync: Mettere al sicuro i momenti preziosi trascorsi in famiglia

Quest'anno, la serie UGREEN NASycny ha riscosso un successo straordinario, raccogliendo 6,6 milioni di dollari da oltre 13.000 sostenitori su Kickstarter. NASync DXP4800 Plus ha attirato l'attenzione di oltre 170 influencer e 90 organi di stampa, evidenziando la diffusa necessità di soluzioni di archiviazione affidabili e ad alta capacità. Con uno spazio di archiviazione fino a 112 TB, protegge anche le più grandi raccolte di foto e video in un cloud privato sicuro, sotto il controllo completo dell'utente. L'accesso remoto tramite un'app dedicata consente agli utenti di eseguire facilmente il backup e la condivisione dei ricordi da qualsiasi luogo, offrendo la praticità dell'archiviazione su cloud ma con la velocità e la sicurezza dell'archiviazione locale.

Attualmente disponibile in Germania e con lancio in altri Paesi europei previsto per la prima metà del 2025, la serie NASync riflette l'impegno di UGREEN nel fornire soluzioni di archiviazione sicure, su misura per le esigenze moderne.

UGREEN continua a mettere gli utenti al centro dello sviluppo

Nel corso del 2024, i prodotti UGREEN si sono integrati perfettamente nella vita di innumerevoli persone, supportandole sul lavoro, in viaggio e a casa. Dalla ricarica all'archiviazione dei dati, UGREEN offre un'ampia gamma di soluzioni affidabili e sicure. Gli utenti hanno condiviso su svariati canali tantissime delle loro esperienze utilizzando i prodotti UGREEN.

Un recente sondaggio condotto dal marchio, a cui hanno partecipato circa 6.000 persone, riflette la soddisfazione generale degli utenti. Il 95% degli utenti è soddisfatto delle prestazioni complessive di UGREEN e ha dichiarato che acquisterebbe di nuovo, mentre una percentuale ancora più elevata ha affermato che consiglierebbe UGREEN agli amici. L'84% degli utenti ha valutato positivamente la qualità dei prodotti UGREEN, mentre l'81% ritiene che il marchio offra un eccellente rapporto qualità-prezzo. Infine, quasi tre quarti degli utenti hanno dichiarato grandi aspettative per le innovazioni future di UGREEN.

Riflettendo sui risultati del sondaggio, il Direttore Generale di UGREEN Evan Li ha sottolineato l'importanza del feedback degli utenti nel definire la direzione del marchio. Ha spiegato che "La fiducia dei nostri utenti nella nostra qualità e nel nostro valore, unita alle loro aspettative per l'innovazione futura, ci spinge a perfezionare costantemente i nostri prodotti. Rimanendo attenti alle esigenze degli utenti, puntiamo a fornire soluzioni che rendano la vita di tutti i giorni più semplice ed efficiente".

UGREEN diffonde gioia con una promozione natalizia generosa

Con il Natale ormai alle porte, UGREEN invita tutti a immergersi nello spirito delle feste con uno speciale omaggio natalizio. Visita il sito web UGREEN per scoprire la magia ed esplorare oltre 300 regali esclusivi per un valore complessivo di € 40.000, con valori individuali che vanno da € 60 a € 700.

Inoltre, durante il Natale e di Capodanno, è disponibile uno sconto per le feste fino al 30% sugli articoli più popolari di UGREEN. Per scoprire le soluzioni tecnologiche innovative e intuitive di UGREEN, visita eu.ugreen.com.

