Request Finance rileva Consola Finance per diventare la piattaforma finanziaria aziendale definitiva sia per le criptovalute che per le monete fiat

PARIGI, 12 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Request Finance è molto lieta di annunciare uno sviluppo monumentale: l'acquisizione di Consola Finance. Questo momento segna una significativa espansione delle capacità di Request Finance, aggiungendo la contabilità di criptovalute alla piattaforma. Questo miglioramento è mirato ai professionisti finanziari e ai ragionieri iscritti all'albo che si occupano di operazioni sia in criptovalute che in moneta fiat.

Questa acquisizione segna un punto di svolta. Consola Finance è famosa per la sua tecnologia all'avanguardia nella contabilità di criptovalute e per il suo impegno unico alla precisione dei dati al 100%.

Commenta Jacob Kobler, CEO di Consola: "Accogliendo Consola Finance nella famiglia Request Finance, la piattaforma è pronta a fornire una piattaforma finanziaria all-in-one unica"

Questa integrazione significa che è possibile gestire tutto ciò che riguarda criptovalute e monete fiat su Request Finance: conto fornitori, conto clienti, contabilità, buste paga, spese dei dipendenti, pagamenti in criptovaluta e pagamenti in moneta fiat in oltre 170 paesi.

Aggiunge Christophe Fonteneau, direttore strategia presso Request Finance: "L'impatto è illimitato. La fiducia riposta in Request Finance da oltre 2.000 aziende per alimentare più di 700 milioni di dollari in transazioni è appena iniziata. La sinergia tra Request Finance e Consola Finance aumenta la fiducia".

Christophe Lassuyt, CEO di Request Finance, ha confermato: "L'adozione delle criptovalute sta diventando mainstream. Le aziende stanno adottando le stablecoin e noi stiamo sviluppando una piattaforma intuitiva riguardo alle criptovalute che combina le funzionalità di Bill.com, Netsuite ed Expensify in un'unica soluzione onnicomprensiva."

Request Finance ora fornisce una soluzione completa per la gestione delle operazioni finanziarie tra valute. Che si stiano effettuando esborsi in Bitcoin o stablecoin o gestendo le spese nelle valute tradizionali, tutto converge in un'unica piattaforma semplificata e senza problemi.

Request Finance vuole migliorare l'adozione delle criptovalute da parte delle aziende attraverso una piattaforma finanziaria all-in-one conforme, sicura ed efficiente. L'acquisizione di Consola Finance rappresenta un significativo passo avanti in questa missione. Fa parte della nostra visione più ampia rivoluzionare le operazioni finanziarie per le aziende di tutto il mondo.

Informazioni su Request Finance

Request Finance è la piattaforma finanziaria definitiva per operazioni in criptovalute e moneta fiat, che supporta conti fornitori, conti clienti, contabilità, buste paga, spese e pagamenti flessibili per le imprese.

Tutte le imprese hanno bisogno di pagamenti più efficienti. Ecco perché stanno adottando criptovalute/stablecoin. Request Finance accelera l'adozione rendendola conforme ed efficiente. Mettiti in contatto con noi qui

Request Finance è appoggiata da Balderton, Xange, Animoca Brands e altri investitori. I clienti sono The Sandbox, OpenZeppelin e Celo.

Informazioni su Consola Finance

Consola Finance rappresenta la tecnologia all'avanguardia nella contabilità di criptovalute con un impegno unico per l'accuratezza dei dati al 100%. Mettiti in contatto con il team qui

Per ulteriori materiali per la stampa visitare le apposite pagine di Request Finance e Consola Finance.

[Christophe Lassuyt, CEO][Request Finance][https://t.me/christophelass ][https://www.linkedin.com/ in/christophel1310/]

[https://request.finance]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2355868/RF_Logo.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2355869/Request_Finance_Team.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2355870/Request_x_Consola.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/request-finance-rileva-consola-finance-per-diventare-la-piattaforma-finanziaria-aziendale-definitiva-sia-per-le-criptovalute-che-per-le-monete-fiat-302082592.html