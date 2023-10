Resilience Espande i Limiti Fornendo fino a £10MM in Coperture Assicurative Cyber per i Clienti nel Regno Unito e in Europa

MILANO, 4 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Il fornitore di soluzioni per il rischio cyber Resilience ha annunciato oggi un ampliamento dei suoi limiti di sottoscrizione fino a £10 milioni per gli assicurati nel Regno Unito e nell'Unione Europea. Questo aumento della capacità è reso possibile grazie a una partnership con RSA Insurance e R&Q Accredited. Questa ulteriore capacità si aggiunge alle esistenti capacità di Resilience nel Regno Unito e nell'U.E. supportate da HDI Global Specialty.

Poiché le minacce cyber alle imprese del Regno Unito e europee diventano sempre più complesse, la tradizionale risposta alla sicurezza è stata continuamente "sopprimere gli incendi", piuttosto che un approccio strategico di gestione del rischio alle minacce cyber. Un recente rapporto dell'Agenzia dell'U.E. per la Cybersecurity (ENISA) ha scoperto che, a causa della percezione di prezzi irragionevoli e coperture svantaggiose, il 75% degli Operatori di Servizi Essenziali (OESs) intervistati non detiene attualmente coperture assicurative per incidenti cyber. Ciò illustra sia una significativa lacuna nella capacità delle entità critiche di gestire l'alto impatto finanziario di minacce come il ransomware, sia il fallimento dei prodotti assicurativi esistenti nel soddisfare le esigenze di gestione di questo rischio.

"I dati sono chiari. La cybercriminalità è un problema globale e le minacce da parte degli attori criminali stanno diventando sempre più difficili da difendere per le imprese", ha dichiarato Vishaal "V8" Hariprasad, CEO e Co-Fondatore di Resilience. "Quando le imprese adottano un approccio di resilienza cyber per bilanciare la loro accettazione del rischio, mitigazione del rischio e trasferimento del rischio, possono subire un colpo digitale senza che ciò incida sulla loro capacità materiale di fornire valore."

"Abbiamo sentito la richiesta nei mercati del Regno Unito e dell'U.E. non solo per una maggiore capacità, ma anche per una soluzione diversa oltre a semplicemente assicurare il rischio cyber", ha dichiarato Rehan Hussain, neo nominato Responsabile della Sottoscrizione per l'Internazionale. "Gestire efficacemente questo rischio richiede una mentalità e un approccio di partnership."

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/resilience-espande-i-limiti-fornendo-fino-a-10mm-in-coperture-assicurative-cyber-per-i-clienti-nel-regno-unito-e-in-europa-301946973.html