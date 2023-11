Riad ospita il summit Retail Leaders Circle del decennale, conquistando il centro della scena retail globale

La 10° edizione del summit Retail Leaders Circle MENA porta a Riad i dibattiti più importanti a livello mondiale sul tema del retail, sottolineando così la posizione dell'Arabia Saudita come hub regionale per il retail e promuovendo collaborazioni innovative.

RIAD, Arabia Saudita, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Retail Leaders Circle (RLC), il principale forum strategico annuale del Medio Oriente e del Nord Africa per i settori retail, immobiliare, turismo e per le industrie collegate, annuncia il tema della 10° edizione: "Fearless Innovation: Charting the Next Frontiers". L'evento vedrà importanti leader mondiali e regionali riunirsi il 19 e 20 febbraio 2024 al Ritz-Carlton di Riad, con l'obiettivo di evidenziare l'importanza del dialogo, dell'azione e del consenso internazionale a sostegno di un cambiamento sistemico positivo.

L'edizione del 10° anniversario del Summit annovererà tra i partecipanti CEO globali, politici di alto livello, innovatori e investitori provenienti da oltre 40 paesi e di vari settori, tra cui retail, immobiliare, turismo e tecnologia, allo scopo di promuovere il confronto e condividere prospettive ed esperienze diverse.

"Per un decennio, il Retail Leaders Circle ha consolidato la sua posizione grazie alla capacità di superare i limiti, abbracciare il cambiamento e favorire l'innovazione nel settore globale del retail", ha dichiarato Panos Linardos, Presidente del Retail Leaders Circle. "Riad è la città ideale per ospitare il 10° anniversario del Retail Leaders Circle in quanto l'analisi del retail dell'Arabia Saudita va oltre il commercio; esemplifica come, attraverso l'innovazione e la collaborazione coraggiosa tra settori diversi, il retail può ridefinire la direzione di una nazione".

Nel percorso trasformativo intrapreso dall'Arabia Saudita per diventare un importante hub globale per il retail, nonché il più grande del Medio Oriente e dell'Africa, il Retail Leaders Circle sottolinea anche il ruolo centrale del settore retail quale pilastro chiave della Vision 2030. Caposaldo del PIL dell'Arabia Saudita, il retail alimenta la crescita economica, dando importanza ai flussi di entrate non legate al petrolio e rinvigorendo la spesa dei consumatori.

Piattaforma strategica per dibattiti influenti, il Retail Leaders Circle riconosce le pietre miliari raggiunte nel retail dall'Arabia Saudita e il ruolo del Regno quale forza trainante nel settore del retail globale.

