Rio Ferdinand e Sara Davies guidano la giuria della competizione dedicata alle start-up Alibaba.com CoCreate Europe

LONDRA, 7 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, piattaforma leader nel commercio elettronico B2B (business-to-business) a livello globale, ha annunciato oggi che la leggenda del Manchester United, divenuto imprenditore, Rio Ferdinand OBE1, e l'imprenditrice e conduttrice televisiva Sara Davies MBE2, saranno a guida della giuria di Alibaba.com CoCreate Pitch, una nuova competizione globale che accende i riflettori sulla prossima generazione di innovazioni di prodotto nel Regno Unito e in Europa. La giuria complessiva sarà composta da rappresentanti provenienti dal Regno Unito, Germania, Francia e Stati Uniti, insieme a Everette Taylor, CEO della piattaforma di crowdfunding Kickstarter e partner ufficiale di CoCreate Pitch 20253.

L'evento, che si terrà durante la prima edizione di CoCreate Europe, il summit di sourcing ed e-commerce di Alibaba.com che si terrà a Londra il 14 novembre, vedrà 30 finalisti presentare dal vivo le proprie idee di prodotto di fronte alla giuria. Saranno dieci i vincitori che riceveranno premi fino a 20.000 dollari ciascuno, mentre il vincitore assoluto sarà premiato con 200.000 dollari per supportare lo sviluppo dei propri prodotti4, il tutto con un montepremi complessivo di 400.000 dollari. CoCreate si svolge annualmente a Las Vegas dal 2023, e riunisce migliaia di PMI in un unico evento per collaborare, instaurare relazioni di sourcing e favorirne la crescita. Alibaba.com amplia la portata globale dell'evento con il lancio di CoCreate Europe.

Rio Ferdinand ha dichiarato: "Ho imparato sul campo il valore dell'ambizione, delle nuove idee e della determinazione, qualità che mi hanno guidato anche nella costruzione della mia carriera imprenditoriale. Come giudice di CoCreate Pitch, non vedo l'ora di condividere queste esperienze e supportare la prossima generazione di start-up innovative basate sul prodotto in Europa."

"Ho passato molti anni a individuare nuove idee imprenditoriali e a trasformarle in realtà - ha affermato Sara Davies - quindi, essere stata invitata a giudicare la competizione CoCreate Pitch di Alibaba.com è stata una scelta naturale. Tra gli imprenditori europei c'è un potenziale enorme, non sfruttato, e sono entusiasta di poter ascoltare idee di prodotto innovative e contribuire a dare impulso a nuove imprese."

Kuo Zhang, Presidente di Alibaba.com, ha commentato: "Siamo entusiasti di accogliere Rio e Sara come giudici di CoCreate Pitch alla prima edizione di CoCreate Europe, prevista a Londra a novembre. Non vediamo l'ora di ospitare le PMI provenienti da tutto il continente e di portare in Europa questo evento, unico nel suo genere, dedicato all'ecosistema del sourcing."

La competizione del pitch rappresenta il programma principale di CoCreate 2025, il primo summit europeo di sourcing di Alibaba.com rivolto alle PMI, che in una giornata intera riunisce imprenditori, produttori e investitori, dedicata all'innovazione di prodotto e allo sviluppo d'impresa.

Dopo il successo dell'edizione americana, tenutasi a Las Vegas lo scorso settembre, l'appuntamento europeo si svolgerà il 14 novembre 2025 a Londra, offrendo una piattaforma dinamica per la connessione e la crescita degli imprenditori.

L'evento fornirà inoltre approfondimenti e accesso alle soluzioni d'avanguardia e alla rete di fornitori di Alibaba.com, con strumenti di sourcing potenziati dall'intelligenza artificiale - come AI Mode e Accio - che automatizzano l'intero processo di approvvigionamento, mettendo in contatto i buyer con oltre 200.000 fornitori verificati in 76 settori industriali, con oltre 200 milioni di prodotti in elenco. Inoltre, sarà messo in evidenza Trade Assurance, che permette alle PMI di acquisire maggiore fiducia e affidabilità nella gestione della supply chain. Questi strumenti combinati permettono alle PMI di risparmiare tempo e concentrarsi sulla crescita del proprio business.

L'evento prevede anche keynote e tavole rotonde su temi quali la riduzione dei costi aziendali, la costruzione di supply chain resilienti, l'uso dell'IA per la crescita, l'espansione internazionale e le tendenze che modelleranno il 2026 e molto altro. Numerose opportunità di networking metteranno in contatto venditori con professionisti del sourcing, fornitori, investitori, influencer di PMI e altri stakeholder.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.alibabacocreate.com/.

Come partecipare a CoCreate Europe, Londra, 14 novembre (sede evento: InterContinental Hotel – The O2). I biglietti sono disponibili su https://www.alibabacocreate.com/. I partecipanti possono scegliere tra l'ingresso General, Premium o VIP, ognuno dei quali offre completo accesso a sessioni, opportunità di networking e di partecipazione a eventi esclusivi.

Note: (1) Rio Ferdinand OBE è un ex calciatore professionista inglese e membro della Premier League Hall of Fame (2023). È stato capitano del Manchester United e ha rappresentato l'Inghilterra, costruendo poi una carriera poliedrica come investitore, conduttore e imprenditore. Il suo documentario "Rio Ferdinand: Being Mum and Dad" ha vinto il BAFTA 2018 come miglior documentario singolo. Dopo il ritiro, ha lavorato come commentatore calcistico per TNT Sports e BBC e ha prodotto documentari di rilievo per BBC e Amazon Prime. Gestisce il brand media "Rio Ferdinand Presents" con oltre 1,4 milioni di iscritti su YouTube. (2) Sara Davies è un'imprenditrice, conduttrice e investitrice britannica, nota per aver fondato Crafter's Companion, una società multimilionaria di articoli per il fai-da-te, nata durante il periodo universitario. È stata inoltre membro di Dragons' Den della BBC per sei anni, diventando la più giovane investitrice donna a partecipare al programma. (3) Nell'ambito della partnership strategica con Alibaba.com, Kickstarter offrirà un programma di coaching dedicato ai vincitori del pitch che intendono avviare campagne di crowdfunding entro 12 mesi dall'evento. I finalisti che lanceranno campagne su Kickstarter entro tale periodo avranno accesso a benefici esclusivi, tra cui visibilità in homepage, inserzioni in newsletter, coaching da parte di esperti Kickstarter nonché promozione sulle piattaforme di marketing di entrambi i partner. (4) Il montepremi di CoCreate Pitch prevede il 50% in premi in denaro non diluitivi e il 50% in crediti e supporto.

Informazioni su Alibaba.com Fondata nel 1999, Alibaba.com è una piattaforma leader nel commercio elettronico globale B2B, che serve buyer e fornitori provenienti da oltre 200 paesi e regioni. Offre servizi che coprono vari aspetti del commercio, fornendo strumenti per raggiungere un pubblico globale, facilitare la scoperta di prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

