Rivelati i primi studi di design per la BMW Art Car di Julie Mehretu

NEW YORK e MONACO DI BAVIERA, 5 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Julie Mehretu presenta i suoi primi studi di design per la 20esima BMW Art Car. Per questo progetto, l'artista famosa in tutto il mondo ha legato il suo lavoro artistico al suo entusiasmo personale per il design automobilistico e la velocità. Ha dato una forma al concetto di dinamismo, applicando uno dei suoi importanti temi dal piano bidimensionale delle immagini a un oggetto tridimensionale progettato dall'azienda. Nel corso di questo processo creativo, il prototipo della macchina da corsa BMW M Hybrid V8 diventa una tela per l'arte multistrato di Mehretu e la prossima aggiunta alla leggendaria BMW Art Car Collection. Proprio come le "sculture in movimento" di Roy Lichtenstein (1977) e Jeff Koons (2010), la 20esima BMW Art Car festeggierà la propria anteprima mondiale al Centre Pompidou a Parigi il 21 maggio, prima di competere con il numero 20 qualche settimana dopo nella 24 Hours di Le Mans il 15/16 giugno 2024.

- Immagine disponibile all'AP -

Mehretu commenta così il processo di design della 20esima BMW Art Car: "Quando sono andata alla 24 Hours Race a Daytona l'altro anno, in quel momento l'idea di come approcciare la BMW Art Car si è cristallizzata nella mia mente. Stavo pensando alla griglia di Frank Stella e come questo design possa anche rappresentare un riconoscimento nei confronti di alcuni precedenti artisti per la BMW Art Car. E continuavo a pensare a questo quadro nel mio studio che avevo appena finito e il modello della Art Car era nel mio studio, perciò ho pensato, forse possiamo provare a far muovere la macchina attraverso questo dipinto". Per la prima volta, Julie Mehretu sta lavorando con BMW su un formato tridimensionale. L' interazione tra le superfici e la geometria del design del veicolo crea un remix degli elementi del suo dipinto e apre a nuove prospettive per l'artista durante il suo processo di lavoro.

Maggiori informazioni, immagini e materiale si possono trovare qui: https://press.bmwgroup.com/NCPSx

Contatti per la stampa:

Christiane PykaPortavoce per BMW Group Cultural EngagementTelefono: +49-89-382-40139Email: Christiane.Pyka@bmwgroup.com

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rivelati-i-primi-studi-di-design-per-la-bmw-art-car-di-julie-mehretu-302052159.html