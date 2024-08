Rivoluzionare la sostenibilità domestica - GEME presenta il futuro del compostaggio all'edizione 2024 di IFA a Berlino

BERLINO, 30 agosto 2024 /PRNewswire/ -- GEME, azienda in prima linea nell'ambito delle soluzioni sostenibili per la casa, è pronta a fare scalpore all'edizione 2024 di IFA a Berlino. Dal 6 al 10 settembre, nella Hall 1, stand n. 312, GEME presenterà il suo ultimo prodotto, GEME Terra 2. A IFA, i visitatori avranno l'opportunità di sperimentare in prima persona l'ultima innovazione GEME Terra 2, insieme al classico composter GEME e al modello commerciale RS-BIO-10.

Portare un compostaggio efficiente in casaGEME, un marchio di composter per rifiuti alimentari, rivoluziona il compostaggio domestico in un bidone della spazzatura. Lanciato su Kickstarter nel 2022, GEME è diventato la soluzione ideale per le famiglie che desiderano un compostaggio domestico senza sforzi.

Grazie al potere della decomposizione microbica naturale e a un sistema di purificazione ionica, GEME elimina efficacemente odori e agenti patogeni, dando vita a un processo di compostaggio igienico ed efficiente.

Terra 2 presenta un design più leggero e un'automazione avanzata, che lo rendono adatto a diverse configurazioni della cucina.

Ridefinizione del settore del compostaggio domesticoIl prof. Marcoen, supervisore di R&S, ha affermato: "Negli ultimi due anni, il mercato del compostaggio domestico è cresciuto in modo notevole, ma non esiste uno standard di settore chiaro. La maggior parte dei prodotti in commercio sono essiccatori alimentari, che non sono in grado di produrre un vero compost organico. GEME si impegna a ridefinire gli standard del settore del compostaggio domestico, promuovendo l'uso di agenti microbici naturali per produrre compost organico, favorendo così un reale passaggio a uno stile di vita sostenibile.

Guadagna dai rifiutiIl CEO Vivian ha dichiarato: "Prevediamo che i composter domestici diventeranno popolari quanto i frigoriferi. Gli utenti non solo gestiscono in modo efficiente i propri rifiuti alimentari, ma producono anche prezioso compost organico che può essere condiviso o addirittura monetizzato. I nostri esperti di hardware e software stanno sviluppando una piattaforma che mette in collegamento i compostatori con le reti CSA (Agricoltura supportata dalla comunità) e ad altre esigenze nel settore dell'agricoltura. Questa iniziativa ci aiuterà a trasformare i rifiuti quotidiani in una risorsa sostenibile."

Il mercato europeo: Una soluzione perfettaLe politiche lungimiranti dell'Europa in materia di gestione dei rifiuti, con una forte attenzione al compostaggio domestico, la posizionano come un mercato ideale per GEME. Partecipando ad IFA, GEME intende coinvolgere i consumatori e i partner europei, invitandoli a integrare le sue soluzioni innovative nella loro vita quotidiana e nei loro prodotti, offrendo così un percorso comodo ed efficiente verso la sostenibilità.

Informazioni su GEMEGEME, marchio leader nel settore del compostaggio domestico, è supportato da ROKH SRL, un'azienda biotecnologica con sede in Belgio. Spinto dalla visione di sviluppare le soluzioni di compostaggio più innovative disponibili, il team si impegna ad applicare gli sviluppi scientifici per promuovere uno stile di vita sostenibile a livello globale.

CONTATTO: Joey, info@geme.bio

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486570/GEME_electric_home_composter_kitchen_GEME_Terra_2.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/rivoluzionare-la-sostenibilita-domestica---geme-presenta-il-futuro-del-compostaggio-alledizione-2024-di-ifa-a-berlino-302234750.html