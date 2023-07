Rivoluzioniamo l'informatica compatta con i mini-PC MSI

Taipei, Taiwan, 25 luglio 2023 /PRNewswire/ -- MSI, leader mondiale nelle soluzioni informatiche innovative e ad alte prestazioni, ha recentemente lanciato la sua linea di Mini-PC, con le serie Cubi 5, Cubi N, PRO DP10 e PRO DP21. Questa gamma di mini-PC soddisfa le esigenze di PMI, uffici, ostelli, ristoranti, istituti scolastici, strutture mediche, laboratori scientifici, chioschi e altro ancora. Questa collezione di mini computer è stata progettata pensando alla produttività e, grazie a uno chassis miniaturizzato, a potenti opzioni di processori, a software esclusivi e a Thunderbolt 4, le serie Cubi e PRO DP hanno alzato il livello di qualità in termini di computing compatto.

Cubi 5 & Cubi N: incredibilmente compatti

La serie Cubi offre una notevole potenza con un ingombro ridotto di soli 0,66 litri, rendendo facile l'accesso a funzionalità ad alte prestazioni a portata di mano. Equipaggiata con i più recenti processori Intel® Core™ i7, la serie Cubi vanta prestazioni incredibili, in grado di rivaleggiare con molti computer desktop di grandi dimensioni. Il Cubi 5 vanta una caratteristica degna di nota: un'ampia gamma di opzioni di connettività. Nonostante le dimensioni ridotte, offre un'impressionante selezione di porte, come Thunderbolt 4, USB-C, HDMI™ e DisplayPort.

A differenza dei tradizionali computer desktop aziendali, la serie Cubi offre eccezionali opzioni di personalizzazione ed espandibilità. Il suo design favorisce la facilità di aggiornamento e manutenzione, consentendo agli utenti di aggiungere più memoria e storage

PRO DP10: un mini-PC incredibilmente piccolo e potente

PRO DP10 offre un potenziale illimitato pur avendo un volume inferiore a 1,1 litri. Questo case di dimensioni ridotte può sembrare senza pretese, ma in realtà contiene un sacco di tecnologia avanzata. Con il suo design compatto, la scelta di processori potenti, il software esclusivo MSI Cloud Center e le funzionalità Thunderbolt 4, il PRO DP10 è destinato a massimizzare l'efficienza e la produttività. Il PRO DP10 è dotato di un'ampia gamma di porte IO, tra cui DisplayPort, HDMI™, D-Sub (VGA) e Thunderbolt 4.

PRO DP21: una solida base per il tuo business

Il modello PRO DP21 vanta un design flessibile e adatto alle esigenze aziendali, pur mantenendo un formato compatto di soli 2,3 litri in uno Small Form Factor. È ottimizzato per le esigenze aziendali contemporanee grazie all'esclusivo software MSI Center e alle diverse porte IO, che consentono di migliorare l'efficienza e la produttività.

Ecosistema con design di sicurezza potenziato

La linea di Mini PC di MSI è dotata di un design di sicurezza di prim'ordine che vanta caratteristiche quali TPM 2.0, Kensington Lock, montaggio VESA e MSI Cloud Center. Il TPM 2.0 della linea di prodotti Cubi e PRO DP garantisce un ambiente sicuro per le informazioni aziendali, eliminando ogni preoccupazione per i problemi di sicurezza.

MSI Cloud Center è una funzione esclusiva che consente di trasferire i dati tra lo smartphone e i Mini PC MSI quando sono collegati allo stesso dominio di rete, garantendo un trasferimento sicuro di foto e dati. Con un solo clic, MSI Cloud Center crea automaticamente un backup di tutte le foto e i video in un luogo di archiviazione a scelta.

Conclusioni

Le serie Cubi e PRO DP di MSI hanno rivoluzionato l'informatica compatta, offrendo prestazioni potenti, connettività impressionante e funzioni di sicurezza avanzate in un fattore di forma miniaturizzato. Sia per uso aziendale che personale, questi mini PC forniscono una soluzione informatica completa per diversi settori e ambienti di lavoro. Esplorate i link sottostanti per maggiori informazioni su ciascun modello:

Cubi 5 12M: [https://msi.gm/S736AD38]Cubi N ADL: [https://msi.gm/S606C528]PRO DP10 13M: [https://msi.gm/S08DE310]PRO DP21 13M: [https://msi.gm/S5372B95]

Negli ultimi anni, MSI ha supportato clienti di tutto il mondo in diversi settori, tra cui istruzione, sanità, sport, gare d'appalto governative, agevolazioni per ristoranti e alberghi e progetti di uffici professionali.

Per maggiori dettagli sui casi condivisi: https://msi.gm/SC3768F3

