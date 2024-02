Rockwell Automation annuncia una collaborazione strategica con Prometeon Tyre Group per trasformare i processi di produzione globali

Avanzate soluzioni MES e IoT in quattro paesi

MILANO, 28 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi una collaborazione pluriennale con Prometeon Tyre Group, uno dei maggiori produttori di pneumatici industriali con sede in Italia.

L'obiettivo di questo programma, che coinvolge stabilimenti in Italia, Turchia, Egitto e Brasile, è quello di potenziare la strategia di digitalizzazione del Gruppo Prometeon Tyre aumentando l'efficienza produttiva, la sostenibilità e il progresso tecnologico.

Secondo i termini dell'accordo, Rockwell Automation implementerà il suo Manufacturing Execution System (MES) , consentendo un'integrazione digitale completa in tutte le strutture globali di Prometeon Tyre Group.

Il progetto mira a sostituire i sistemi attuali e di crearne uno standardizzato e tecnologicamente avanzato. I vantaggi previsti includono:

La piattaforma MES di Rockwell Automation, arricchita con modelli specifici del settore e sfrutta il nucleo di FactoryTalk® ProductionCentre®. La soluzione include anche le migliori funzionalità IIoT di ThingWorx di PTC e Plex Quality Management System (QMS).

Ciò fornisce ai clienti una soluzione completa per la gestione delle operazioni di produzione, che consente una connessione senza soluzione di continuità con le piattaforme enterprise. Questo approccio comporta un cambiamento nelle dinamiche operative e la transizione verso un sistema connesso più snello per i siti globali e consente una pianificazione più efficiente della produzione, una qualità più affidabile e una perfetta integrazione dell'automazione.

Anche la sostenibilità è un obiettivo chiave, con entrambe le società impegnate a migliorare l'efficienza operativa e a ridurre l'impatto ambientale.

"Grazie alla nostra esperienza di collaborazione con altri marchi internazionali di pneumatici, possiamo fornire un approccio olistico e flessibile alla trasformazione digitale nel settore dei pneumatici", ha affermato Dan Paul, global business director, divisione pneumatici presso Rockwell Automation. "Insieme a Prometeon Tyre Group siamo arrivati a soluzioni digitali progettate per essere standardizzate e manutenibili nelle diverse operazioni globali di Prometeon Tyre Group".

Informazioni su Prometeon Tyre Group

Prometeon Tyre Group è l'unico produttore di pneumatici che si concentra esclusivamente sui settori industriali, ovvero trasporto di merci e persone, agroalimentare e OTR. Prometeon ha un'offerta multimarca, con un portafoglio prodotti che comprende PIRELLI, FORMULA, PHAROS e ANTEO tra i suoi brand principali. Il Gruppo ha 4 stabilimenti produttivi (2 in Brasile, 1 in Egitto e 1 in Turchia) e 4 strutture di ricerca e sviluppo (Italia, Brasile, Turchia ed Egitto). Circa 8 mila persone di oltre 40 nazionalità lavorano all'interno del Gruppo, che è presente in tutti e 5 i continenti.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia, per espandere ciò che è umanamente possibile e rendere il mondo più produttivo e sostenibile. Con Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, collaborano circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle varie imprese industriali visitare il sito www.rockwellautomation.com.

