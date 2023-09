Rockwell Automation collabora con BIC per promuovere la trasformazione digitale e l'efficienza attraverso Plex MES

Rockwell Automation aiuta l'iconica BIC a passare a operazioni standardizzate e prive di supporti cartacei col suo Plex Manufacturing Execution System (MES).

BRUXELLES, 25 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il successo di un anno di implementazione del sistema Plex Manufacturing Execution System (MES) presso lo stabilimento di BIC, azienda leader mondiale in cancelleria, accendini e rasoi, di Bizerte in Tunisia.

I principali driver aziendali di BIC per la digitalizzazione e la trasformazione sono la standardizzazione dei processi produttivi e l'integrazione tra macchine, persone e livelli aziendali. Plex MES è stato scelto per la sua ampia portata funzionale e per le sue capacità tecniche, con una soluzione "Software as a Service" basata su cloud che offre un supporto completo al processo di standardizzazione di BIC.

Malte Dieckelmann, Vice President Enterprise Software Sales EMEA, di Rockwell Automation spiega: "La nostra collaborazione con BIC segna un importante traguardo nella trasformazione digitale delle sue attività produttive. Sfruttando Plex MES, BIC può passare a un sistema più efficiente, standardizzato e privo di supporti cartacei. Questo sviluppo non solo migliora le operazioni, ma è in linea anche alla nostra comune attenzione per l'innovazione e l'efficienza".

L'implementazione di Plex MES è iniziata nel 2020 con un progetto pilota presso lo stabilimento produttivo di BIC di Bizerte in Tunisia. Il sistema Plex MES offre una reportistica in tempo reale, consentendo visibilità in tempo reale, automazione della raccolta dati e monitoraggio dei KPI di produzione. I vantaggi di questo progetto includono un migliore controllo delle scorte , la riduzione degli sprechi, la riduzione degli errori dovuti all'elaborazione manuale e l'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE). Ha anche permesso l'automazione dell'integrazione produttiva, un significativo cambiamento per il personale in fabbrica.

Rogelio Demay, Senior Manager Information Technology Manufacturing, presso BIC, afferma: "Il nostro percorso verso la trasformazione digitale consiste fondamentalmente nell'integrare persone e tecnologie per migliorare le operazioni. Il passaggio da un sistema cartaceo a Plex MES è stato un enorme passo verso l'autosufficienza, ci consente di reagire rapidamente ai problemi, di promuovere il miglioramento continuo e infine, di incrementare l'efficienza."

Plex MES funge anche da base per la più ampia iniziativa Smart Manufacturing di BIC, che comprende l'integrazione di ulteriori elementi all'interno della fabbrica per favorire la transizione da un sistema cartaceo a Plex MES e supportare l'autosufficienza con una visione a 360 gradi del reparto produzione.

Rockwell Automation è stato un partner chiave in questa iniziativa, sostenendo la visione di BIC di connettere le tecnologie operative e il mondo IoT, colmando il divario tra queste due sfere e integrandole perfettamente nelle operazioni dell'azienda per fornire un'unica fonte di verità per i dati di produzione.

Demay aggiunge: "Riconosciamo il valore del nostro passato e, allo stesso tempo, abbracciamo l'innovazione, con l'obiettivo di abbattere i compartimenti stagni per integrare tecnologia e persone. Riteniamo che le nostre persone sia il primo fattore di successo e l'integrazione del MES con la routine quotidiana è la strada che dobbiamo seguire per migliorare l'efficienza operativa".

BIC è determinata a continuare questa trasformazione digitale oltre lo stabilimento di Bizerte e Dafni Vakasi, Smart Manufacturing Manager presso BIC, ha spiegato come questo approccio verrà applicato agli altri stabilimenti BIC di Atene, Manaus e Messico, con la soluzione Plex MES che svolgerà un ruolo di primo piano in questa transizione. L'espansione porterà benefici anche al di là delle mura dello stabilimento di BIC, aiutando a integrare i fornitori da un lato e la distribuzione dall'altro, per realizzare pienamente gli obiettivi dell'Industria 4.0, inclusa l'acquisizione di informazioni fruibili dai dati a supporto di decisioni più efficaci . Col supporto di Rockwell Automation, il percorso di BIC è destinato a rivoluzionare le sue operazioni e a stabilire un nuovo standard nell'industria manifatturiera.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Mettiamo in contatto l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, nel Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 28.000 problem solver dedicati ai nostri clienti di oltre 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise in tutto il settore industriale, visiti www.rockwellautomation.com.

Informazioni su BIC Leader mondiale nel settore della cancelleria, degli accendini e dei rasoi, BIC porta gioia e semplicità nella vita di tutti i giorni Da oltre 75 anni, l'azienda onora la tradizione fornendo prodotti essenziali di alta qualità e dai prezzi accessibili ai consumatori di tutto il mondo. Grazie a questa incrollabile dedizione, BIC è diventato uno dei brand più riconosciuti ed è un marchio registrato a livello mondiale. Oggi i prodotti BIC sono venduti in più di 160 paesi in tutto il mondo e annoverano marchi iconici come BIC Kids™, BIC FlexTM, BodyMark by BICTM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us. TM, Wite-Out®, Inkbox e altri ancora. Nel 2022, il fatturato netto di BIC è stato di 2.233,9 milioni di euro. L'azienda è quotata all' "Euronext Paris", fa parte degli indici SBF120 e CAC Mid 60 ed è conosciuta per il suo impegno nello sviluppo sostenibile e l'istruzione. Ha ricevuto un punteggio A- Leadership dal CDP. Per maggiori informazioni, visitate www.bic.com o segutela su LinkedIn, Instagram, Twitter o Youtube.

