Rockwell Automation e i leader del settore lanciano il Digital CMC Consortium per accelerare la trasformazione digitale nello sviluppo farmaceutico

La nuova collaborazione affronta le sfide più complesse dello sviluppo farmaceutico e accelera l'accesso dei pazienti a terapie innovative

MILWAUKEE, 8 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi di essere uno dei membri fondatori del Digital CMC Consortium, una collaborazione industriale senza scopo di lucro e precompetitiva, nata con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di standard e infrastrutture digitali per accelerare lo sviluppo di farmaci.

Le aziende farmaceutiche sono sottoposte a una pressione crescente per accelerare i tempi di sviluppo e contenere l'aumento dei costi, rispettando al contempo complessi requisiti normativi. Tuttavia, le attività di Chemistry, Manufacturing and Controls (CMC), che definiscono le modalità in cui un farmaco viene sviluppato, prodotto, testato e controllato per garantirne la qualità, rappresentano da tempo un collo di bottiglia nello sviluppo dei farmaci a causa di flussi di lavoro manuali e basati su documenti e della mancanza di standardizzazione dei processi. Man mano che le terapie diventano più complesse e personalizzate, anche le attività di CMC devono evolvere verso sistemi digitali strutturati che accelerino il trasferimento tecnologico e facilitino la condivisione delle conoscenze e supportino un processo decisionale basato sui dati.

Il Consortium riunisce i principali attori dell'intero ecosistema CMC —aziende farmaceutiche biotecnologiche, organizzazioni di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), fornitori di tecnologia ed esperti di consulenza — per affrontare queste sfide comuni attraverso un approccio coordinato e orientato ai risultati. Fondato da leader visionari di aziende come Rockwell Automation, Novartis, Thermo Fisher Scientific, Takeda, Flagship's Pioneering Medicines, Stellix, ZS Associates e QbDVision, il Consortium mette a fattor comune competenze ed esperienze per affrontare problematiche che interessano l'intero settore e che nessuna organizzazione potrebbe risolvere da sola.

"La trasformazione digitale nel settore life science non riguarda solo l'adozione di tecnologie, ma anche la creazione di nuovi modi di lavorare che migliorino le modalità con cui le terapie vengono sviluppate e rese disponibili ai pazienti.", ha affermato Matt Weaver, vice president, global industry – life sciences, Rockwell Automation. Il Consortium riflette quell'approccio basato sulla collaborazione necessario per far progredire l'industria farmaceutica. Grazie a una profonda conoscenza del settore delle scienze della vita e all'esperienza maturata sia al fianco delle aziende farmaceutiche innovative sia delle CDMO, siamo orgogliosi di collaborare con gli altri membri fondatori per contribuire a plasmare il futuro della produzione farmaceutica e della digitalizzazione dei processi CMC, creando una connessione tra sviluppo, produzione e commercializzazione lungo l'intero ciclo di vita del prodotto."

Dopo un primo anno dedicato alla collaborazione e allo sviluppo di proof-of-concept, il Consortium sta procedendo verso una più ampia adozione a livello di settore. Nell'immediato le attività si concentrano sul trasferimento tecnologico digitale e sulla condivisione strutturata delle conoscenze tra le aziende promotrici e CDMO. Nel lungo periodo, il Consortium punta a integrare le capacità digitali lungo l'intero ciclo di vita CMC, includendo la gestione delle conoscenze, la creazione automatizzata della documentazione, i digital twin e l'intelligenza artificiale.

Per maggiori informazioni sul Digital CMC Consortium e sulle modalità di partecipazione, visitare il sito www.digitalcmc.org.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Coniughiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per ampliare i confini di ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno fiscale 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise® nelle aziende industriali, visitare www.rockwellautomation.com.

Informazioni sul Digital CMC Consortium Il Digital CMC Consortium è una collaborazione di settore precompetitiva e senza scopo di lucro, nata con un unico obiettivo: la digitalizzazione end-to-end delle attività di Chemistry, Manufacturing and Controls (CMC). Il Consortium riunisce aziende farmaceutiche, CDMO, società di consulenza e innovatori tecnologici per definire standard digitali aperti lungo tutte le fasi di sviluppo e produzione dei farmaci, ponendo le basi per l'era dell'IA nel CMC. La modernizzazione di questa infrastruttura legacy consente di eliminare uno dei maggiori ostacoli, accelerando la disponibilità di terapie salvavita ai pazienti che ne hanno urgente bisogno. Per maggiori informazioni visitare https://www.digitalcmc.org.

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