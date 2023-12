Rockwell Automation e Michelin rafforzano la loro collaborazione per la digitalizzazione della produzione

PARIGI, 14 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi di aver rafforzato la propria collaborazione con Michelin, la multinazionale francese produttrice di pneumatici, concentrandola sull'innovazione digitale nei processi produttivi di Michelin.

Con alle spalle una storia di collaborazione lunga oltre un trentennio, questa nuova fase rappresenta l'evoluzione strategica della transizione dall'automazione tradizionale a una co-operazione incentrata sul digitale che sottolinea l'impegno a favore dell'innovazione continua.

Le iniziative chiave di questa collaborazione includono:

Frank Kulaszewicz, Senior Vice President di Rockwell Automation, ha sottolineato: "Questa nuova fase testimonia l'evoluzione della nostra relazione con Michelin. Siamo impazienti di costruire sulle basi della nostra collaborazione storica, facendo leva sulla combinazione dei nostri punti di forza, in modo da affrontare future sfide industriali e far avanzare l'innovazione digitale. Questo passo segna un nuovo capitolo del nostro percorso, approfondendo il nostro impegno per la trasformazione digitale di Michelin nell'automazione delle macchine e consolidando la fiducia reciproca tra le nostre aziende".

Questa collaborazione tra Michelin e Rockwell Automation ha carattere globale, poiché copre molteplici aspetti della trasformazione digitale. Sforzi congiunti in ambito di prototipazione e testing convalideranno la fattibilità e l'efficacia delle iniziative di Ricerca e Sviluppo, ponendo le basi per una continuativa sinergia in materia di innovazione e sviluppo.

"Il rafforzamento del nostro impegno ci consente di velocizzare le nostre strategie di digitalizzazione, grazie a questa collaborazione per l'innovazione sostenibile" ha dichiarato Nicolas Jaunet, Manufacturing Engineering Vice President, Michelin. "La somma delle nostre competenze accelererà la nostra attività produttiva al fine di aumentare progressivamente l'innovazione attraverso la tecnologia intelligente, conferendo al tempo stesso competenze più estese al personale e determinando un ambiente di lavoro più attrattivo".

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia, per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, nel Wisconsin, Rockwell Automation ha circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, che supportano i nostri clienti in oltre 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle varie imprese industriali, è possibile visitare il sito www.rockwellautomation.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rockwell-automation-e-michelin-rafforzano-la-loro-collaborazione-per-la-digitalizzazione-della-produzione-302011386.html