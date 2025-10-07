circle x black
Rockwell Automation inaugura una nuova era nel controllo industriale con il lancio del controllore ControlLogix 5590

07 ottobre 2025 | 14.04
LETTURA: 3 minuti

Progettata per garantire prestazioni, sicurezza e cybersecurity, la piattaforma integrata consente alle aziende manifatturiere di snellire le operazioni e scalare sistemi più intelligenti

MILWAUKEE, Wis., 7 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda al mondo di automazione industriale e trasformazione digitale, annuncia oggi il tanto atteso lancio del suo nuovo controllore, ControlLogix® 5590, il cuore pulsante della piattaforma Logix. Progettato per soddisfare le esigenze in continua evoluzione della produzione moderna, questo controllore all-in-one consente una perfetta integrazione software e un controllo multidisciplinare a livello enterprise per ottimizzare le operazioni come mai prima d'ora.

Prova qui il nuovo Multicanale interattivo per i comunicati stampa: https://www.multivu.com/rockwell-automation/9317451-en-rockwell-automation-controllogix-5590 

Le aziende manifatturiere si trovano ad affrontare una serie di sfide, dall'aumento della concorrenza globale alla carenza della forza lavoro, fino ai crescenti rischi legati a sicurezza e cybersecurity. A complicare ulteriormente il quadro contribuiscono sistemi di controllo e gestione dei dati disconnessi, basati su tecnologie proprietarie che riducono la flessibilità e mantengono elevati i costi. Il controllore ControlLogix 5590 è stato progettato appositamente per aiutare le aziende manifatturiere a superare queste sfide con facilità e ad avere il pieno controllo delle proprie operazioni.

"Il controllore ControlLogix 5590 non è solo un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio concentrato di potenza concepito per il futuro dell'automazione industriale", ha affermato Dan DeYoung, global vice president e general manager, production design & control di Rockwell Automation. "Offriamo ai nostri clienti la possibilità di creare sistemi più intelligenti e sicuri, pronti all'uso, grazie a una piattaforma progettata per soddisfare le esigenze di oggi e pronta a crescere con quelle di domani."

Le principali funzionalità del controllore ControlLogix 5590 includono:

Studio 5000 Logix Designer®FactoryTalk® Design Studio™

"Oggi le aziende manifatturiere necessitano di piattaforme di controllo in grado di soddisfare i requisiti di performance, sicurezza e cybersecurity senza aggiungere complessità alle loro operazioni", ha affermato Craig Resnick, vice president, consulting, ARC Advisory Group. "Le soluzioni che combinano capacità di elaborazione ad alta velocità, sicurezza integrata e una robusta cybersecurity in un'unica architettura aiutano le aziende a modernizzarsi in modo più efficiente, mantenendo la continuità operativa e aumentando la resilienza operativa".

Potete scoprire tutte le caratteristiche del controllore ControlLogix 5590 nel corso dell'Automation Fair, che si terrà dal 17 al 20 novembre a Chicago, oppure visitando il sito web di Rockwell Automation.

*FactoryTalk Design Studio supporterà i controllori ControlLogix 5590 Standard e XT (resistenti alla corrosione) al rilascio della versione 2.03 a novembre 2025. Il supporto per la versione P (Processo) sarà disponibile con una versione futura di FactoryTalk Design Studio.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. La sua missione è connettere l'immaginazione umana con le potenzialità della tecnologia per ampliare ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation, al termine dell'anno fiscale 2024, impiega circa 27.000 professionisti dedicati ai nostri clienti in oltre 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise® nelle aziende industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

