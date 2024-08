Rockwell Automation nomina Emmanuel Guilhamon nuovo vicepresidente della sostenibilità

BRUXELLES, 27 agosto 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi la nomina di Emmanuel Guilhamon a vicepresidente della sostenibilità, con inizio dell'incarico dal 1° luglio. Guilhamon risponde a Becky House, senior vicepresident senior, Chief People and Legal Officer.

In questo ruolo, Guilhamon è responsabile dello sviluppo, della guida e dell'esecuzione della strategia di sostenibilità globale di Rockwell Automation, incentrata sul raggiungimento di tre obiettivi: clienti sostenibili, un'azienda sostenibile e comunità sostenibili. Il professionista dirige il team di sostenibilità aziendale, che fornisce una leadership di pensiero e collabora con partner interni ed esterni per allinearsi e realizzare gli impegni ambientali, sociali e di governance (ESG) dell'azienda e per promuovere lo sviluppo di soluzioni che aiutino i produttori a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.

"Da quando è entrato a far parte di Rockwell Automation, Emmanuel ha apportato importanti contributi alla nostra attività", ha dichiarato Becky House. "Conosce i nostri clienti e la nostra tecnologia, ed è appassionato del ruolo fondamentale che l'automazione industriale e la trasformazione digitale svolgono nell'aiutare i nostri clienti a essere più resilienti, a ottimizzare la produzione e, in ultima analisi, a promuovere la sostenibilità. La sua prospettiva globale e la sua competenza lo rendono la persona giusta per proseguire in questo importante impegno e per farlo evolvere".

Guilhamon è entrato in Rockwell Automation nel 2019 come responsabile delle vendite per l'industria di processo presso la divisione Global Sales & Marketing. In quel ruolo, ha guidato sia le vendite che la strategia. Più recentemente, è stato direttore vendite del comparto Strategic Account Heavy Industries. Prima della collaborazione con Rockwell, Guilhamon è stato responsabile delle vendite presso Cysalys, una startup di energia rinnovabile di serie A. Ha iniziato la carriera in Schlumberger, dove ha ricoperto diversi ruoli in ingegneria, assistenza sul campo, reclutamento e gestione di account e prodotti in EMEA e nelle Americhe.

Guilhamon ha conseguito un master in ingegneria elettrica, elettronica e delle comunicazioni presso l'ESIEE di Parigi. Ha inoltre ottenuto il TRIUM Global Executive MBA, un titolo conferito congiuntamente dalla Stern School of Business della New York University, dalla London School of Economics and Political Science e dalla HEC School of Management di Parigi.

Da Parigi, Francia, dove attualmente risiede, Guilhamon e la sua famiglia si trasferiranno negli Stati Uniti; il professionista opererà presso la sede centrale di Rockwell a Milwaukee.

