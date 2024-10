Rockwell Automation stringe una partnership con Taurob volta a offrire soluzioni complete di automazione robotica

BRUXELLES, 15 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi di aver siglato un accordo con Taurob (Dietsmann Group) per fornire una soluzione robotica olistica, mirata a supportare le organizzazioni industriali nel loro percorso verso operazioni autonome all'interno degli stabilimenti. Taurob è specializzata nella progettazione e produzione di robot terrestri per l'ispezione, la manutenzione e la raccolta dati, per ottimizzare e migliorare l'efficienza in diversi siti industriali.

Kalypso, la società di servizi digitali di Rockwell, e Taurob collaboreranno per offrire ai clienti una soluzione completa di automazione robotica, segnando una nuova fase nell'evoluzione dell'automazione e della trasformazione industriale. Questa collaborazione consoliderà la posizione di Rockwell come leader nelle soluzioni di automazione robotica e digital twin e rafforzerà Taurob come punto di riferimento nel settore dei robot terrestri per l'ispezione industriale.

"Nel tentativo di raggiungere l'obiettivo di operazioni autonome, molte imprese industriali hanno preso in considerazione la progettazione degli impianti, la connettività, le soluzioni digitali e l'intelligenza artificiale. Tuttavia, l'ispezione manuale delle strutture rimane ancora una prassi comune", spiega Matt Graves, digital principal, process industries di Kalypso. "Come prossima fase nell'automazione industriale, le aziende stanno ora valutando come automatizzare flotte di robot per le ispezioni, sfruttando le tecnologie del digital twin e dell'Industrial Internet of Things (IIoT). Questa collaborazione partnership rappresenterà un importante passo avanti nell'aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di efficienza, zero emissioni nette e sicurezza".

I robot di Taurob possono svolgere missioni in condizioni ambientali difficili per raccogliere dati video, audio e tramite sensori, rilevare perdite di gas e azionare valvole, nel rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza del settore e supportando le iniziative net-zero dei clienti.

Le operazioni autonome sono da tempo un'aspirazione in tutti i settori dei processi industriali, come petrolio e gas, estrazione mineraria e prodotti chimici, a causa degli ambienti di lavoro pericolosi. I robot di Taurob sono certificati ATEX, una certificazione rigorosa e obbligatoria che ne consente il funzionamento soprattutto nell'industria petrolifera e del gas. Tra gli altri vantaggi, offrono anche un'elevata resistenza agli ambienti ad alta temperatura e fino a quattro ore di autonomia operativa.

Kalypso e Taurob offriranno una soluzione olistica che va dal robot fisico e i sensori, fino al software di supervisione del robot, per l'analisi dei dati di missione utilizzando AI/ML e l'integrazione dei sistemi. Ciò consentirà alle imprese di avvicinarsi alle operazioni autonome, fornendo al contempo un valore aggiunto in termini di ispezione e manutenzione, aumentando la sicurezza del personale, riducendo i costi operativi (OPEX) e migliorando la produttività.

"La nostra collaborazione con Rockwell rappresenterà un punto di svolta per quanto riguarda la diffusione su larga scala dei nostri esclusivi robot certificati ATEX in tutto il mondo", aggiunge Matthias Biegl, co-founder and managing director di Taurob. "Le nostre rispettive competenze si completano a vicenda, permettendoci di offrire una soluzione integrata. Inoltre, saremo in grado di ottimizzare le attività di vendita e marketing per migliorare l'efficienza dei nostri clienti in diversi siti industriali".

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è un leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, conta circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle realtà industriali visitare il sito http://www.rockwellautomation.com.

Informazioni su Taurob

Taurob GmbH offre una suite di robot ATEX completamente autonomi e l'integrazione con applicazioni basate su cloud per le operazioni e le ispezioni di siti industriali. Il percorso di Taurob è iniziato nel 2012 con il primo robot mobile certificato ATEX al mondo, che lo ha portato al successo nell'ARGOS Challenge di TotalEnergie nel 2014 e nei successivi Joint Industry Projects (JIP) con TotalEnergies, Equinor, Adnoc e Petrobras, supportati dalla NZTC del Regno Unito. Fondata nel 2010, Taurob ha stretto una partnership con Dietsmann per migliorare le ispezioni preventive. Con oltre un decennio di crescita, oggi Taurob conta oltre 50 dipendenti a Vienna, in Austria. www.taurob.com

