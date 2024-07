SBLOCCA UN MONDO DI POSSIBILITÀ CON UNA FUGA INVERNALE NELLA CAPITALE DEGLI EAU MENTRE ETHARA AGGIUNGE IL LEGGENDARIO RAPPER EMINEM ALLA SERIE STELLARE DI ARTISTI PER I CONCERTI POST GARA DI #ABUDHABIGP 2024 YASALAM

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 23 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Ethara ha annunciato che l'icona globale dell'hip-hop Eminem si esibirà alla 16ª edizione del GRAN PREMIO DI FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI. Protagonista del concerto post-gara Yasalam 2024 sabato 7 dicembre, l'artista stupirà i viaggiatori internazionali che si preparano per la loro pausa invernale nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, con un mondo di possibilità che attendono i possessori del biglietto del GP di Abu Dhabi.

Eminem ha vinto 15 GRAMMY® Awards e un Academy Award®️. Il suo album "Recovery" del 2010, è stato il primo album negli Stati Uniti ad essere certificato disco di platino digitalmente. Nel marzo 2021, il suo album dei più grandi successi "Curtain Call: The Hits" è diventato il primo album hip-hop a rimanere per un intero decennio nella classifica degli album Top 200 di Billboard. Il suo ultimo album, "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)" è stato pubblicato il 12 luglio 2024 e attualmente è nella Top 10 delle classifiche radiofoniche Rhythmic. Il primo singolo estratto dall'album, "Houdini", ha confermato ulteriormente la sua impronta sulla musica e sulla cultura popolare. Successo globale immediato, la canzone è entrata nelle classifiche di Billboard Global 200 e Streaming Songs al primo posto, e ha debuttato al secondo posto della Hot 100. La canzone attualmente si trova nella top 20 delle classifiche globali e statunitensi di Spotify, della classifica globale di Apple Music e delle classifiche radiofoniche Top 40 e Rhythmic.

La band pop rock statunitense Maroon 5 e il gruppo rock britannico Muse si uniranno al leggendario rapper all'Etihad Park per i concerti post-gara di Yasalam del 2024.

Ambientato sulla vivace Yas Island, che vanta una splendida baia, un porto turistico e una spiaggia, il principale festival di sport e intrattenimento della regione ha registrato cifre da record durante l'edizione 2023, con oltre 170.000 fan che hanno visitato il circuito di Yas Marina e l'Etihad Park durante il fine settimana di gara. Anche la base globale di fan del GP di Abu Dhabi continua a crescere di anno in anno, con il 65% degli ospiti dello scorso anno provenienti da paesi esterni agli Emirati Arabi Uniti.

Come destinazione, Abu Dhabi offre esperienze senza precedenti ai visitatori con la sua bellezza naturale, il suo patrimonio e la sua tradizione unici, insieme a eventi artistici e di intrattenimento di livello mondiale. Il sole tutto l'anno di Abu Dhabi, le vaste dune del deserto, le spiagge di sabbia bianca e le acque limpide del Golfo Persico offrono qualcosa a ogni viaggiatore.

Yas Island è un fiorente centro di attività, con 34 milioni di visite registrate solo nel 2023, un aumento del 38% rispetto al 2022. Yas Island è molto più di una destinazione, con 44 hotel, oltre 50 ristoranti e quattro parchi a tema, oltre ad alcuni splendidi campi da golf con viste mozzafiato sul Golfo Persico, come Yas Links. Ci sono anche diversi complessi, incluso quello sul lungomare di 560 metri di Yas Bay Beach.

I fan con un biglietto per il giorno della gara possono recarsi all'Etihad Park dopo un'emozionante serata di corse per godersi i concerti post-gara di Yasalam. Chi è in possesso di un abbonamento per tre giorni potrà trascorrere quattro notti di divertimento, mentre chi dispone di un abbonamento di uno o due giorni potrà accedere agli spettacoli corrispondenti ai biglietti della giornata di gara.

Il biglietto per il GP di Abu Dhabi garantisce l'accesso gratuito per una giornata al Louvre Abu Dhabi, Qasr Al Watan e a uno qualsiasi degli incredibili parchi avventura di Yas Island, tra cui: Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi e SeaWorld Abu Dhabi. I fan potranno presentare il loro biglietto #AbuDhabiGP all'ingresso del parco tematico tra mercoledì 4 dicembre e lunedì 9 dicembre, per una vacanza invernale sotto il sole senza precedenti.

I tifosi possono assicurarsi il loro posto al più grande evento sportivo e di intrattenimento della regione su: www.abudhabigp.com

Contatto per i media: Ziwar Nakhesh, ziwarnakhesh@sevenmedia.ae, +97144581825

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2464523/Eminem_Yasalam_After_Race_Concerts.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2464524/AbuDhabiGP_2023_weekend.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sblocca-un-mondo-di-possibilita-con-una-fuga-invernale-nella-capitale-degli-eau-mentre-ethara-aggiunge-il-leggendario-rapper-eminem-alla-serie-stellare-di-artisti-per-i-concerti-post-gara-di-abudhabigp-2024-yasalam-302203802.html