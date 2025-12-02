circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

Sedus chiede: "In ufficio c'è un problema di concentrazione?"

02 dicembre 2025 | 14.34
LETTURA: 2 minuti

DOGERN, Germania, 2 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Viviamo in un mondo che richiede la nostra costante attenzione. Ogni gesto, ogni schermo, ogni suono è progettato per distrarci. Le continue notifiche delle app, i telefoni che squillano o i colleghi che parlano a voce troppo alta ci rubano tempo prezioso durante il lavoro, e non poco. Saima, specialista in IA vocale, ha recentemente pubblicato un dato secondo cui ogni giorno si perdono due ore di lavoro a causa delle distrazioni in ufficio. Se si calcola su base annua, ogni collaboratore perde in media 23 giorni lavorativi a causa di disturbi nel proprio ambiente di lavoro.

"Il più grande malinteso dell'ultimo decennio in ambito lavorativo è la convinzione che la concentrazione sia semplicemente sinonimo di "meno rumore". La ricerca dimostra chiaramente che le persone non perdono la concentrazione a causa dei rumori, ma perché non hanno il controllo sul proprio ambiente", afferma Ernst Holzapfel, direttore marketing di Sedus. "Molti uffici stancano le persone prima ancora che possano diventare produttive. Gli ambienti di lavoro ottimali funzionano come un filtro energetico: riducono gli stimoli, stabilizzano lo spazio peripersonale e infondono forza mentale ai collaboratori invece di esaurirli. Un ufficio non ha valore solo perché le persone vi si riuniscono, ma perché consente loro di pensare in modo più preciso, chiaro e concentrato rispetto a qualsiasi altro luogo."

Deep working: organizzazione dello spazio di lavoro per favorire la concentrazione

Nel design degli uffici moderni, la sequenza degli spazi che favoriscono diversi tipi di concentrazione è fondamentale. Alcune aree possono essere aperte alla socialità, altre devono essere tranquille e protette. Per raggiungere questo obiettivo, Sedus punta sempre più su soluzioni che favoriscono il ritmo naturale della concentrazione e tengono conto delle diverse esigenze sensoriali. "La concentrazione non nasce da sola", afferma Holzapfel. "Deve essere attivata. I luoghi di lavoro che presentano uno squilibrio sensoriale impediscono questo processo, mentre quelli progettati in modo equilibrato lo accelerano. Proprio per questo motivo sviluppiamo spazi che aiutano le persone a concentrarsi sul proprio lavoro: dalle soluzioni schermate acusticamente come se:cube ai concetti equilibrati di luce e materiali, fino agli ambienti flessibili e modulari che consentono diverse modalità lavorative. Migliore è la capacità di uno spazio di canalizzare l'energia mentale, maggiore è il suo effetto sulle persone."

- L'immagine è disponibile all'indirizzo AP -

Sedus Press OfficeBernadette Treptesedus@real-communications.com+49 (0) 7751 840

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sedus-chiede-in-ufficio-ce-un-problema-di-concentrazione-302630452.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT37244 it Economia_E_Finanza Altro Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza