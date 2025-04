Seegene annuncia lo sviluppo di CURECA™, una soluzione PCR di nuova generazione completamente automatizzata con pretrattamento automatico personalizzabile

SEOUL, Corea del Sud, 16 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., leader mondiale nella diagnostica molecolare (MDx), promuove la sua visione di innovazione dell'automazione della diagnostica di laboratorio con lo sviluppo di CURECA™, un sistema di nuova generazione attualmente in fase di sviluppo, progettato per semplificare l'automazione nei test PCR e negli ambienti di laboratorio.

L'azienda ha mostrato un video concettuale che introduce il sistema CURECA™ alla European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID Global 2025), tenutasi dall'11 al 15 aprile a Vienna, in Austria. Il video ha presentato gli obiettivi del progetto e il flusso di lavoro attesi. Per luglio 2025 è prevista una dimostrazione pratica del sistema presso l'Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM 2025) a Chicago.

CURECA™, abbreviazione di Continuous Unlimited Random access Expandable and Customizable full Automation, è la soluzione per test PCR immaginata da Seegene, pensata per consentire la completa automazione del flusso di lavoro del test PCR. Si prevede che il sistema includa due componenti principali: il Customizable Pre-treatment System (CPS), responsabile del caricamento del campione ed esecuzione del pretrattamento e il Customizable and Expandable Full Automation (CEFA), che eseguirà il caricamento del campione e la preparazione per l'estrazione dell'acido nucleico, l'impostazione della seduta analitica di PCR, l'amplificazione genica e l'analisi dei risultati.

Automazione completa pionieristica dell'automazione del pretrattamento nella PCR

La fase di pretrattamento in MDx richiede un'attenta gestione dei vari tipi di campioni, come feci, urina, sangue ed espettorato, nonché la selezione di diversi formati di contenitori. Tradizionalmente, questo processo è basato sul lavoro manuale di professionisti di laboratorio qualificati.

Seegene mira a guidare l'innovazione nell'automatizzazione della fase pre-analitica per tutti i tipi di campioni biologici destinati alla PCR attraverso lo sviluppo del CPS. Il sistema è stato progettato per automatizzare fasi chiave come la selezione dei campioni, la centrifugazione, il vortexing e il trattamento termico. CPS può funzionare anche indipendentemente dal sistema completo CURECA™ e può essere applicato ad altri ambiti analitici di laboratorio come l'ematologia, la biochimica e l'immunodiagnostica, ampliando la sua potenziale utilità nei flussi di lavoro dei laboratori clinici.

Il design modulare di CURECA™ è destinato a fornire ai laboratori la flessibilità necessaria per configurare il sistema in base alle proprie esigenze operative. Supportando l'automazione dell'intero flusso di lavoro, il sistema mira a ridurre il rischio di errori umani e a consentire l'esecuzione di test PCR continua e ad alta produttività, 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana.

All'ESCMID Global 2025, Seegene ha mostrato un video concettuale che simula l'intero flusso di lavoro dell'automazione della PCR, dal caricamento dei campioni e il trattamento preliminare all'estrazione dell'acido nucleico, l'impostazione della PCR, l'amplificazione genica e l'analisi dei risultati. La presentazione ha inoltre evidenziato l'adattabilità del sistema a diversi ambienti di laboratorio e capacità di analisi.

CURECA™ a sostegno della visione di Seegene per "un mondo libero da tutte le malattie".

"Finora non esisteva un sistema in grado di automatizzare completamente la fase di pre-trattamento per tutti i tipi di campioni biologici, il che ha impedito una vera automazione nella MDx", ha dichiarato il Dr. Jong-Yoon Chun, fondatore e CEO di Seegene. "Il nostro obiettivo è definire un nuovo punto di riferimento globale e contribuire a rimodellare il futuro dell'MDx".

Il Dr. Chun ha anche osservato che CURECA™ è concepito per supportare l'iniziativa di condivisione tecnologica globale di Seegene, che mira a rendere l'MDx avanzata più accessibile e meglio integrata nell'assistenza sanitaria quotidiana in tutto il mondo. "CURECA™ segna un primo passo verso l'avanzamento della visione di Seegene di creare 'un mondo libero da tutte le malattie'. Continueremo a essere leader attraverso l'innovazione e la collaborazione globale per portare avanti questa visione".

Seegene punta sul tema "Redefining MDx" all'ESCMID 2025.

Seegene ha presentato all'ESCMID Global 2025 il suo portfolio di test sindromici real-time PCR, in accordo al "Redefining MDx", comprese le soluzioni analitiche attualmente validate. Durante la conferenza l'azienda ha ospitato anche dei simposi, esplorando l'evoluzione della MDx nell'affrontare la resistenza antimicrobica (AMR) e il cambiamento delle esigenze diagnostiche nell'era post-COVID-19. I test in primo piano, come quelli per la resistenza ai farmaci (Entero DR) e per la resistenza antimicrobica nelle infezioni sessualmente trasmesse (STI-AMR), sono progettati per favorire decisioni terapeutiche più informate e tempestive.

Informazioni su Seegene

Seegene vanta più di 20 anni di esperienza dedicata in R&S, produzione e attività commerciali correlate alle tecnologie real-time PCR sindromiche. Questa esperienza è stata particolarmente evidenziata durante la pandemia di COVID-19, quando Seegene ha fornito oltre 340 milioni di test COVID-19 in più di 100 paesi in tutto il mondo. La tecnologia PCR sindromica di Seegene consente la rilevazione simultanea di 14 patogeni, che causano sintomi simili, in un unico tubo di reazione, fornendo informazioni quantitative per ciascun patogeno.

Iniziativa di condivisione della tecnologia

L'iniziativa di condivisione della tecnologia mira a condividere a livello globale le tecnologie diagnostiche avanzate e di analisi dei dati di Seegene, tra cui la real-time PCR sindromica e un sistema di sviluppo automatizzato dei prodotti (SGDDS), con un'azienda leader partner in ogni Paese. Le aziende partner collaboreranno con scienziati ed esperti locali per sviluppare test diagnostici su misura per le esigenze delle loro comunità e dei loro settori, che coprono un'ampia gamma di malattie umane e non umane. La visione finale dell'iniziativa è quella di creare "un mondo libero da malattie": un futuro in cui le persone non soffrano più di malattie infettive e di cancro e in cui animali e piante prosperino senza malattie.

