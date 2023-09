Seegene rivela "Open Innovation Program Powered by Seegene" in collaborazione con Springer Nature

SEUL, Corea del Sud, 13 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), azienda leader nella Corea del Sud che fornisce una soluzione totale per la diagnostica molecolare PCR, ha presentato oggi il suo "Open Innovation Program powered by Seegene (Open Innovation Program)" in collaborazione con Springer Nature, uno dei principali fornitori di servizi alla comunità di ricerca. Il programma inaugurale è disponibile a livello globale e rappresenta il primo passo per consentire a esperti, scienziati e medici di sviluppare saggi PCR quantitativi sindromici (qPCR) in tutti i campi.

'Open Innovation Program ' fa parte dell'attività Seegene OneSystemTM volta a creare un mondo libero da tutte le malattie, attraverso lo sviluppo di prodotti diagnostici e la diagnosi precoce in tutti i campi, tra cui cancro e malattie infettive, non solo per l'uomo ma per tutti gli organismi. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda Seegene OneSystemTM condividerà la tecnologia e le competenze di Seegene accumulate nel corso di 20 anni con partner globali e consentirà agli scienziati di tutto il mondo di sviluppare nuovi prodotti diagnostici per tutte le malattie.

Il primo "Open Innovation Program" consiste in 15 progetti per sviluppare 15 reagenti per test diagnostici qPCR sindromici per malattie infettive e trasmesse da vettori, nonché per il rilevamento di agenti patogeni resistenti ai farmaci. Le candidature possono essere presentate entro il 31 ottobre 2023 (23:59, GMT) e, dopo una valutazione completa delle proposte, i vincitori saranno annunciati il 15 marzo 2024. I richiedenti devono comprendere team di due o più persone occupate o affiliate a un'università, un istituto di ricerca o un'organizzazione analoga autorizzata a svolgere studi preclinici e clinici. Oltre a sovvenzioni alla ricerca fino a 600.000 USD per progetto, i vincitori riceveranno i reagenti Syndromici qPCR di Seegene, i reagenti di estrazione, i materiali di consumo, l'istruzione sui metodi di studio clinico, gli strumenti e il software per la sperimentazione automatizzata senza costi di utilizzo ed esecuzione di studi preclinici e clinici per patogeni target definiti durante il periodo di studio.

I 15 progetti rientrano nelle seguenti categorie:

Commentando il formato del programma, il Dott. Dae-Hoon Lee, Executive Vice President e Chief R&S Officer di Seegene, ha dichiarato: "Poiché questa è la prima fase del nostroOpen Innovation Program, Seegene guiderà la maggior parte del programma – progettazione del prodotto, pianificazione dello sviluppo del prodotto e studi di fattibilità senza campioni clinici – in modo che i vincitori possano concentrarsi sulla conduzione di studi preclinici e clinici con campioni clinici.

"Nella fase successiva, i vincitori utilizzeranno il Seegene Digitalized Development System (SGDDS) per condurre l'intero programma di sviluppo, dalla progettazione dei prodotti alle convalide cliniche".

Prima di svelare il suo "Open Innovation Program", Seegene ha annunciato il suo accordo di partnership strategica con Springer Nature nel giugno 2023. Attraverso l'accordo, Springer Nature sta introducendo l'attività Seegene OneSystem™ nella comunità scientifica globale per partecipare attivamente allo sviluppo di nuovi test all'interno di una rete globale, in tutti i campi.

"Crediamo nella missione di Seegene di creare un mondo libero da tutte le malattie condividendo la sua tecnologia all'avanguardia con la comunità scientifica globale", ha dichiarato Richard Hughes, Vice Presidente, Publishing, Nature&Impact Solutions di Springer Nature. "Incoraggiamo scienziati di diversi settori a collaborare con Seegene allo sviluppo di test PCR che possano avere un impatto reale sulla salute globale".

Una società di diagnostica molecolare PCR è in genere in grado di sviluppare solo pochi test sindromici ogni anno. Tuttavia, con Open Innovation Program, Seegene mira ad aumentare in modo significativo il numero di test che possono essere sviluppati da centinaia a migliaia ogni anno.

"Con questo programma, Seegene ha compiuto un primo passo storico verso l'obiettivo di creare un" mondo libero da tutte le malattie", ha dichiarato il Dott. Jong-Yoon Chun, CEO di Seegene. "L'inizio del nostro programma globale non solo accelererà l'attività di Seegene OneSystem™, ma avrà anche un impatto sull'adozione diffusa della diagnostica qPCR sincronizzata".

Seegene si espande sull'attività Seegene OneSystem™ per creare un "mondo libero da tutte le malattie"

Nell'ambito dell'attività Seegene OneSystem™, Seegene ha recentemente firmato accordi di partnership con le principali aziende di diagnostica: Hylabs in Israele e Werfen in Spagna. Seegene prevede di ampliare i partenariati di Paesi europei e asiatici quest'anno. Entro il 2028, Seegene ha puntato sulla firma di una partnership con aziende leader in 100 paesi.

Attraverso il Seegene OneSystem™, Seegene mira a condividere la tecnologia di test qPCR syndromic, la tecnologia di sviluppo automatizzato dei test (SGDDS); la tecnologia standardizzata delle materie prime; la tecnologia degli strumenti automatizzati (AIOS™); la tecnologia di produzione automatizzata (SG MATES&ARMS) e la tecnologia di analisi dei dati e gestione delle informazioni (SG STATS).

A partire da oggi, sui siti web di Springer Nature e Seegene saranno condivise ulteriori informazioni sul nuovo "Open Innovation Program", più contenuti correlati sui benefici previsti per la salute.

