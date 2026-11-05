Segway Powersports presenta la gamma MY27 e iFUN 2.0 a EICMA 2026 e illustra i propri piani di crescita globale

MILANO, 5 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports ha presentato a EICMA 2026 la propria gamma Model Year 2027 (MY27) e il sistema connesso di nuova generazione iFUN 2.0. Oltre a modelli ATV aggiornati, a un UTV di punta a due file di sedili e a nuove tecnologie connesse, l'azienda ha illustrato i propri piani di espansione delle reti globali di concessionari e assistenza.

AT6 Pro: più potenza e maggiore controllo

Il MY27 AT6 Pro è uno dei modelli ad alte prestazioni di riferimento della gamma. Gli interventi su gruppo propulsore e dinamica di guida offrono ai piloti maggiore potenza e un controllo più preciso. Il motore da 606 cc, abbinato a una trasmissione CVTech, eroga ora 49 hp. Le prestazioni complessive del gruppo propulsore sono migliorate di circa il 15%. Per consentire ai piloti di gestire al meglio questa potenza, il comando elettronico dell'acceleratore e le modalità di guida selezionabili permettono di adattare l'erogazione alle diverse condizioni del terreno.

AT10: potenza e prestazioni al vertice della gamma

Progettato per offrire accelerazioni elevate e affrontare percorsi fuoristrada impegnativi, il MY27 AT10 è l'ATV di punta di Segway Powersports. Il motore bicilindrico parallelo DOHC da 999 cc, sviluppato internamente, eroga 97 hp e 92 N•m di coppia, consentendo al veicolo di accelerare da 0 a 100 km/h in otto secondi. Il controllo preciso delle valvole contribuisce a mantenere prestazioni elevate agli alti regimi, mentre il design del motore, studiato per ridurre le vibrazioni, aiuta a rendere più confortevoli i tragitti più lunghi. L'AT10 integra inoltre iFUN 2.0, per un'esperienza di guida ancora più connessa.

UT10 Crew Pro: comfort in ogni condizione, per ogni avventura

L'UT10 Crew Pro è l'UTV di punta a due file di sedili di Segway Powersports. La cabina completamente chiusa combina una tenuta di livello automobilistico con guarnizioni delle portiere a doppio strato, contribuendo a tenere lontani polvere, umidità e rumore esterno. All'interno, un sistema di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC) garantisce un ambiente confortevole. Che si tratti di lavorare all'aperto o di esplorare percorsi con familiari e amici, conducente e passeggeri possono contare su un'esperienza di viaggio confortevole. I comandi al volante e iFUN 2.0 consentono di avere le principali funzioni del veicolo sempre a portata di mano.

SX20T: prestazioni messe alla prova

Dotato di un motore turbo da 2,0 litri che eroga 235 hp, l'SX20T è un side-by-side sportivo ad alte prestazioni. Il potenziale agonistico del modello è stato messo alla prova in diverse competizioni a livello mondiale.

Nel 2026 l'SX20T ha debuttato in due importanti gare off-road negli Stati Uniti: King of the Hammers a febbraio e Mint 400 a marzo, classificandosi al terzo posto nella propria categoria in quest'ultima competizione. A maggio ha ottenuto il secondo posto nella classe T3-N nella tappa SS2 del Desafío Ruta 40 in Sud America, rally noto per i suoi percorsi particolarmente impegnativi. In Europa, a ottobre ha conquistato il terzo posto nella categoria SSV alla Baja Portalegre 500 in Portogallo.

Nel corso di una cerimonia a EICMA, Segway Powersports ha inoltre annunciato i propri primi brand ambassador: André Rodrigues, Mathias Bellino, Richard Mosna, Nikola Vujnović e Lycett Dayne Christopher. La loro esperienza nelle competizioni internazionali al volante di ATV e SSV Segway testimonia le competenze del marchio nel fuoristrada e le prestazioni dei suoi veicoli.

iFUN 2.0: un'esperienza di guida più intelligente e connessa

Sviluppato internamente, iFUN 2.0 riunisce sei tecnologie fondamentali pensate per semplificare l'accesso al veicolo e il suo controllo, dalla preparazione alla partenza fino alla guida sui percorsi.

Prima di partire, i piloti possono consultare le informazioni sul veicolo tramite la connettività con smartphone e accedervi senza utilizzare una chiave fisica grazie al sistema di accesso senza chiave. La condivisione della chiave digitale consente inoltre ai proprietari di estendere l'accesso al veicolo a familiari o compagni di escursione.

Durante la guida, il sistema di visualizzazione del terreno sotto il veicolo consente al pilota di vedere ciò che si trova immediatamente sotto il mezzo, facilitando l'individuazione degli ostacoli e la percorrenza dei terreni irregolari. I comandi vocali e i controlli azionabili con la punta delle dita rendono più semplice la gestione delle funzioni del veicolo, mentre il supporto per interfono Bluetooth consente a due piloti di comunicare attraverso i rispettivi caschi.

Sia l'AT10 sia l'UT10 Crew Pro sono equipaggiati con iFUN 2.0.

Rafforzare la presenza globale

La rete commerciale globale di Segway Powersports si estende in oltre 65 Paesi e regioni, con più di 1.300 punti vendita e flagship store in mercati tra cui Spagna, Arabia Saudita e Argentina. Sulla base di questa presenza, l'azienda prevede di ampliare ulteriormente le proprie reti di concessionari e assistenza per offrire un supporto ancora migliore a clienti e partner commerciali in tutto il mondo.

In occasione di EICMA, Segway Powersports ospiterà inoltre il proprio summit globale biennale dei concessionari, riunendo concessionari e partner della distribuzione provenienti da tutto il mondo per rafforzare le collaborazioni ed esplorare nuove opportunità di crescita.

La gamma rinnovata, le tecnologie sviluppate internamente e gli obiettivi di crescita globale riflettono l'impegno di Segway Powersports nel migliorare le prestazioni, superare nuovi limiti e ispirare l'esplorazione. Nel loro insieme, questi elementi incarnano la filosofia del marchio «Fear No Place» e consentono ai piloti di spingersi più lontano e affrontare nuovi terreni.

Oltre alle prestazioni, Segway Powersports sta inoltre costruendo una propria identità visiva distintiva attorno al Rider Red, il colore identificativo del marchio, abbinato al logo dedicato Segway Powersports. Applicato in modo coerente ai design dei veicoli e ai materiali del marchio, il colore crea una presenza di marchio audace e immediatamente riconoscibile.

Informazioni su Segway Powersports

Segway Powersports è la linea powersports ad alte prestazioni e di livello professionale di Segway per i mercati globali. I suoi veicoli combinano potenza, coppia elevata, robustezza e risposta precisa alla guida, per affrontare terreni diversi e impegnativi. Il marchio opera in oltre 65 Paesi e regioni, con più di 1.300 punti vendita e flagship store in mercati tra cui Spagna, Arabia Saudita e Argentina.

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