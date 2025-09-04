SEVEN KNIGHTS RE:BIRTH DI NETMARBLE PRONTO AL LANCIO IL 18 SETTEMBRE

SEOUL, Corea del Sud, 1 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Netmarble, uno dei principali sviluppatori e editori di giochi di alta qualità, ha annunciato oggi che il suo nuovissimo gioco di ruolo collezionabile Seven Knights Re:BIRTH, un progetto di remake dell'amato gioco per dispositivi mobili Seven Knights, sarà lanciato ufficialmente il 18 settembre (KST).

La data di lancio di Seven Knights Re:BIRTH è stata rivelata tramite un video degli sviluppatori appena pubblicato, che può essere visto sul canale YouTube ufficiale. Grazie alla collaborazione con i famosi creatori di contenuti gaming Braxophone e IWinToLose Gaming, i fan potranno scoprire i contenuti e le caratteristiche principali del gioco.

Seven Knights è la proprietà intellettuale di punta di Netmarble, che ha superato i 100 milioni di download cumulativi ed è stata accolta con immenso entusiasmo e supporto dai fan di tutto il mondo. Il titolo originale, lanciato nell'ottobre 2015, ha ricevuto consensi a livello mondiale per la grafica dinamica, il gameplay strategico e il piacere di collezionare e coltivare oltre 500 personaggi unici.

Questo nuovo gioco di ruolo collezionabile eredita elementi chiave del gioco per dispositivi mobili originale – la storia, i personaggi, i sistemi di combattimento e le meccaniche di base – migliorando al contempo l'esperienza utente complessiva con funzionalità di gioco moderne e le ultime tendenze del gaming. Seven Knights Re:BIRTH è stato lanciato ufficialmente in Corea il 15 maggio 2025 e ha avuto un esordio fantastico, raggiungendo il primo posto nella classifica "Top Free Games" dell'App Store (in Corea) in sole sette ore. Ha inoltre raggiunto la vetta delle classifiche "Top Revenue Games" di Google Play e App Store in Corea entro cinque giorni dal lancio.

Le preregistrazioni sono ora aperte su varie piattaforme – il sito web ufficiale del marchio, Google Play, l'App Store e Netmarble Launcher. I giocatori che si preregistrano riceveranno premi esclusivi, come eroi leggendari, buoni per l'evocazione di eroi (10), 2 milioni di monete d'oro e pacchetti chiave (10). Inoltre, la preregistrazione tramite Google Play o App Store garantirà agli utenti un Vanguard Set e un pacchetto speciale contenente un animale domestico a 5 stelle "Croa", una pietra per il potenziamento delle abilità, monete d'oro, topazi e uova superbe.

Per maggiori informazioni su Seven Knights Re:BIRTH, visita il sito web ufficiale. I fan possono rimanere aggiornati anche seguendo i canali social ufficiali su Facebook e YouTube.

Informazioni su Netmarble Corporation

Fondata in Corea nel 2000, Netmarble Corporation è uno dei principali sviluppatori e editori di giochi a livello mondiale. Grazie a franchise di successo e partnership strategiche con i più importanti titolari di proprietà intellettuale, offre esperienze di gioco innovative e coinvolgenti al pubblico di tutto il mondo. In qualità di capogruppo di Kabam, SpinX Games, Jam City e azionista di maggioranza di HYBE e NCSOFT, Netmarble vanta un portafoglio diversificato che include Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds e The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Ulteriori informazioni sono disponibili su http://company.netmarble.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2760067/250826_SKRE_Global_______1920x1080_EN.jpg

