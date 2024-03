Shift4 collabora con Atlante per fornire una soluzione di pagamento digitale semplificata e conveniente per la ricarica dei veicoli elettrici

Atlante ha scelto Shift4 per abilitare pagamenti senza frizioni per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici in tutta l'Europa meridionale, affrontando un ostacolo fondamentale per una più ampia adozione dei veicoli elettrici e rendendo la transizione verso una mobilità verde più accessibile che mai.

MILANO, 19 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Shift4 (NYSE: FOUR), leader mondiale nelle tecnologie integrate per i pagamenti e il commercio, ha annunciato oggi una partnership con Atlante, la società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, ex Engie EPS) dedicata alla costruzione di reti di ricarica veloci e ultraveloci per veicoli elettrici (EV), per fornire una soluzione di pagamento con POS per le stazioni di ricarica EV di Atlante in tutta l'Europa meridionale. Semplificando il processo di pagamento della ricarica EV, la collaborazione mira a rendere la mobilità verde e la guida a zero emissioni più accessibile, conveniente e facile da usare per i consumatori.

L'adozione dei veicoli elettrici in Europa è aumentata in modo significativo, con circa 7,8 milioni di veicoli elettrici sulle strade europee nel 2022. Tuttavia, l'infrastruttura EV in Europa è in ritardo, offrendo attualmente esperienze di pagamento complesse e scomode presso le stazioni di ricarica pubbliche esistenti, causando cosí frustrazione ai consumatori. Impegnata a promuovere l'adozione di una mobilità verde e di una guida a zero emissioni, Atlante ha collaborato con Shift4 per garantire un'esperienza di pagamento per la ricarica dei veicoli elettrici senza attriti in ciascuna delle sue stazioni.

"L'innovazione nei settori emergenti è nel nostro DNA e la collaborazione con un'azienda come Atlante, per trasformare l'ecosistema di ricarica dei veicoli elettrici, si allinea perfettamente con il nostro approccio orientato al futuro", ha dichiarato Sveta Bulshtein, Vice Presidente del Business Development di Shift4. "Atlante rappresenta la quintessenza della tecnologia verde sostenibile all'avanguardia e insieme siamo pronti a rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono con la ricarica dei veicoli elettrici e la pagano in tutta l'Europa meridionale, inaugurando un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato".

Grazie a questa alleanza strategica, i clienti di Atlante potranno beneficiare di un processo di pagamento semplificato grazie ai servizi di acquiring per POS di Shift4. I consumatori potranno pagare comodamente la ricarica dei veicoli elettrici utilizzando le loro carte di pagamento preferite, senza bisogno di app o carte specifiche. Inoltre, offrendo la possibilità di eliminare le commissioni di terzi associate agli attuali metodi di pagamento per la ricarica dei veicoli elettrici, Atlante e Shift4 garantiranno ai consumatori la trasparenza dei prezzi e faciliteranno l'adozione della mobilità elettrica per un futuro più verde.

"La collaborazione con un operatore globale come Shift4 è stata una decisione strategica in linea con la visione di Atlante di rivoluzionare il processo di pagamento della ricarica EV e renderlo un'esperienza efficiente e senza frizioni ", ha dichiarato Francesco Lamberti, CTO di Atlante. "L'esperienza di Shift4 e la sua tecnologia all'avanguardia nell'ecosistema dei pagamenti consentiranno ai nostri clienti di ricaricare con un processo di pagamento semplificato e senza attriti, rafforzando la nostra missione di potenziare la mobilità sostenibile e di guidare verso un futuro più pulito."

La soluzione di pagamento con POS per la ricarica dei veicoli elettrici di Atlante e Shift4 è già attiva in Italia e Francia e si prevede che si estenda in Spagna e Portogallo entro l'inizio del 2024. Questa importante partnership rappresenta un tassello chiave nella roadmap di espansione di Atlante, che mira a creare la più grande rete di ricarica veloce e ultraveloce per veicoli elettrici in tutta l'Europa meridionale, alimentata al 100% da fonti rinnovabili e potenziata da accumulo di energia e fotovoltaico in loco.

Informazioni su Shift4Shift4 (NYSE: FOUR) sta ridefinendo il commercio semplificando i complessi ecosistemi di pagamento in tutto il mondo. In qualità di leader tecnologico, Shift4 alimenta miliardi di transazioni all'anno per centinaia di migliaia di aziende in quasi tutti i settori. Per maggiori informazioni, visitate il sito shift4.com.

Informazioni su AtlanteAtlante è una società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, ex Engie EPS), player globale nel settore dell'accumulo di energia e della mobilità elettrica, che sviluppa tecnologie che permettono la transizione verso l'energia pulita e la mobilità sostenibile, dando forma al futuro di una prossima generazione che vivrá in armonia con il nostro pianeta.

Atlante sta sviluppando la più grande rete di ricarica veloce e ultraveloce dell'Europa meridionale, alimentata al 100% da fonti rinnovabili, potenziata dall'accumulo di energia e dal fotovoltaico in loco. Il suo obiettivo è installare in Italia, Francia, Spagna e Portogallo 5.000 punti di ricarica veloce e ultraveloce entro il 2025 e oltre 35.000 entro il 2030.

Atlante, operativa sul mercato dall'ottobre 2021, conta oggi più di 1.800 punti di ricarica online in quattro Paesi e altri migliaia sono in fase di costruzione e sviluppo. Sfruttando il patrimonio tecnologico del Gruppo NHOA, anche attraverso la collaborazione con la società sorella Free2move eSolutions, Atlante è una rete preferenziale del gruppo automobilistico Stellantis e dei suoi clienti. Le stazioni Atlante sono completamente interoperabili e possono essere raggiunte praticamente da qualsiasi app o scheda di ricarica per la mobilità elettrica e da qualsiasi marca e modello di veicolo elettrico.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.atlante.energy

Contatto per i media:Nate HirshbergVicepresidente Senior, Marketing, Shift4nhirshberg@shift4.com+1 610.596.4590

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/shift4-collabora-con-atlante-per-fornire-una-soluzione-di-pagamento-digitale-semplificata-e-conveniente-per-la-ricarica-dei-veicoli-elettrici-302091634.html