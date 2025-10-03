Sigenergy riunisce i leader del settore a Milano per plasmare il futuro energetico del Sud Europa

MILANO, 3 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Sigenergy ha ospitato quasi 200 professionisti del settore energetico provenienti da tutta Sud Europa per un dialogo di alto livello sulla transizione energetica pulita della regione, e allo stesso tempo ha presentato le sue ultime innovazioni — tra cui un inverter ibrido, un micro inverter e un energy gateway ampliato — sviluppate per rispondere alle crescenti esigenze energetiche del Sud Europa. L'evento ha riunito esperti del settore, rappresentanti dei media e specialisti tecnici per condividere strategie volte ad accelerare il passaggio alle energie rinnovabili e ai sistemi avanzati di accumulo energetico.

Tendenze e opportunità nel mercato energetico del Sud Europa

La conferenza ha incluso presentazioni e dibattiti sulla crescita del mercato solare regionale, i quadri normativi e i programmi di incentivazione. La rinomata esperta italiana di energie rinnovabili e gestione dell'energia Erica Bianconi ha illustrato le più recenti politiche e incentivi italiani, evidenziando le opportunità legate allo sviluppo del fotovoltaico e dell'accumulo.

Ulteriori prospettive sono arrivate da Davide Bartesaghi di SolareB2B e da Javier Lazaro dell'associazione spagnola delle energie rinnovabili APPA, che hanno messo in luce le tendenze di mercato e gli sviluppi della regolamentazione di rete nel Sud Europa.

Apportando l'esperienza pratica di EPC, tre installatori di primo piano hanno condiviso il feedback diretto dei loro recenti progetti di fotovoltaico e storage. Hanno sottolineato come il design modulare di Sigenergy semplifichi l'installazione, riduca l'assemblaggio in loco e abbassi i costi di manodopera e complessivi di progetto. Le unità leggere e impilabili facilitano inoltre trasporto e movimentazione, offrendo una soluzione efficiente e pratica che si integra perfettamente nei flussi di lavoro EPC e nelle tempistiche dei progetti.

Prodotti e innovazioni del portafoglio Sigenergy

Il responsabile vendite e soluzioni globali di Sigenergy, Roy Zhang, ha dichiarato: "Ci impegniamo ad aumentare i nostri investimenti nella regione e a valorizzare il nostro portafoglio di prodotti innovativi per accelerare la transizione energetica locale. Unendo tecnologia avanzata e soluzioni pratiche, puntiamo a fornire a famiglie, imprese e comunità di tutta Sud Europa un'energia più pulita e affidabile."

Su questa base, Sigenergy ha presentato il proprio portafoglio completo di soluzioni residenziali e commerciali/industriali (C&I), progettate per supportare gli ambiziosi obiettivi regionali sulle energie rinnovabili con tecnologie avanzate e future-proof.

La conferenza ha evidenziato il crescente slancio della transizione energetica pulita nel Sud Europa e l'impatto della collaborazione. Con intuizioni locali a guidarne l'innovazione, Sigenergy è pronta a fornire soluzioni concrete per rispondere alle esigenze energetiche in continua evoluzione della regione.

