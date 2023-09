SINBON Electronics organizza un webinar gratuito sulle soluzioni intelligenti per biciclette elettriche

TAIPEI, 12 settembre 2023/PRNewswire/- SINBON Electronics, fornitore di servizi di progettazione e integrazione di interconnessioni elettroniche, è lieta di annunciare un webinar online gratuito incentrato sulle soluzioni intelligenti per biciclette elettriche connesse. L'evento è stato concepito per aiutare le aziende e gli appassionati di biciclette elettriche presentando tecnologie IoT all'avanguardia in grado di migliorare la sicurezza e l'esperienza di guida.

Il settore delle biciclette elettriche è in rapida evoluzione, con una crescente attenzione alla sicurezza e alle prestazioni. SINBON Electronics riconosce questa esigenza e fornisce soluzioni innovative per soddisfare tali richieste. Grazie alla potenza della tecnologia IoT, SINBON offre soluzioni innovative in grado di migliorare le prestazioni, l'efficienza e la sicurezza delle biciclette elettriche.

Unitevi a noi in questo interessante webinar di 40 minuti, in cui i nostri esperti approfondiranno il mondo delle soluzioni per biciclette elettriche connesse intelligenti e risponderanno alle vostre domande. A seguire quello che potrete aspettarvi:

Non perdete questa opportunità di rimanere aggiornati sulla rapida evoluzione del mercato delle biciclette elettriche. Iscrivetevi subito al webinar sulle soluzioni per biciclette elettriche connesse intelligenti di SINBON Electronics e scoprite il potenziale della tecnologia IoT per la vostra attività nel settore delle biciclette elettriche.

Data: 20 settembre 2023Ora: 10:00 Londra (GMT+1)Link di registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-RMYQnjWSzqCvYeH5xm1Gw#/registration

Informazioni su SINBON Electronics

Fondata a Taiwan nel 1989, SINBON Electronics è un fornitore leader di servizi integrati di progettazione e produzione di soluzioni di interconnessione su misura. Grazie alla sua esperienza nel campo della mobilità elettrica, le soluzioni SINBON migliorano la sostenibilità complessiva e contribuiscono ad affrontare una delle sfide globali, il cambiamento climatico. Il gruppo espande rapidamente il proprio "know-how" e le proprie esperienze dalle applicazioni automobilistiche standardizzate a un mercato più specifico, come quello delle applicazioni autonome e della micromobilità.

