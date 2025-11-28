Smart City Expo Doha porta a compimento la definizione della visione della vita urbana in Medio Oriente

BARCELLONA, Spagna, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Smart City Expo Doha si è conclusa il 26 novembre dopo due giorni di intensi scambi su come la tecnologia può trasformare le città del Medio Oriente in ambienti sostenibili e vivibili. L'evento leader sul futuro urbano nella regione MENA si sta preparando per la sua quinta edizione, prevista per il 28 e 29 aprile 2026.

La quarta edizione di Smart City Expo Doha, organizzata dalla Fira de Barcelona e dal Ministero delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (MCIT) del Qatar, si è concentrata sull'impatto dell'IA in settori quali mobilità, progettazione e gestione urbana. Con lo slogan "Oltre la connettività: un percorso di soluzioni digitali verso un futuro più intelligente e prospero", l'evento ha riunito oltre 30 esperti internazionali e ha presentato quattro importanti interventi: Kent Larson (MIT) sulla progettazione urbana basata sulla tecnologia, Jesús Serrano sull'innovazione dell'intelligenza artificiale, S.E. Reem Al Mansoori sulla strategia di trasformazione urbana del Qatar, e l'ambasciatore FIFA Ghanim Al-Muftah con un messaggio d'ispirazione su resilienza e inclusione.

La celebrazione di questa edizione locale di SCE sottolinea la leadership del Qatar nello sviluppo urbano intelligente e sostenibile nella regione MENA. Questo ruolo di primo piano è già evidente attraverso importanti progetti nazionali che traducono in realtà la visione digitale del Paese. Lusail City, uno degli sviluppi urbani intelligenti più avanzati della regione, integra sistemi di dati in tempo reale, soluzioni di mobilità intelligente e servizi urbani connessi che migliorano la qualità della vita e l'efficienza operativa. Allo stesso modo, Msheireb Downtown Doha è il primo distretto urbano intelligente e sostenibile costruito da zero in Qatar: unisce innovazione digitale, efficienza energetica e progettazione urbana incentrata sull'uomo. Nel complesso, questi esempi concreti dimostrano come il Qatar stia plasmando ambienti urbani pronti per il futuro e avanzando nel percorso ambizioso dettato dalla Qatar National Vision 2030 e dall'Agenda digitale 2030 del Paese.

Quest'anno, Smart City Expo Doha è stata ospitata al MWC25 di Doha. Organizzato dalla GSMA in collaborazione con il MCIT, il primo evento MWC nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) ha riunito in due giorni circa 300 opinion leader e oltre 250 espositori e sponsor.

Smart City Expo nel mondo

Lo Smart City Expo World Congress, che si tiene ogni anno a Barcellona, è l'evento leader a livello mondiale sulle città intelligenti. SCE Doha è una delle sue edizioni locali organizzate fuori dalla Spagna nel 2025, accanto a quelle di New York, Curitiba, Puebla, Santiago del Estero, Santiago del Cile, Kuala Lumpur, Cartagena de Indias e Tomorrow.City a Shanghai.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833694/Smart_City_Doha.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2826383/Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.