circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

Smart City Expo Doha porta a compimento la definizione della visione della vita urbana in Medio Oriente

28 novembre 2025 | 14.04
LETTURA: 2 minuti

BARCELLONA, Spagna, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Smart City Expo Doha si è conclusa il 26 novembre dopo due giorni di intensi scambi su come la tecnologia può trasformare le città del Medio Oriente in ambienti sostenibili e vivibili. L'evento leader sul futuro urbano nella regione MENA si sta preparando per la sua quinta edizione, prevista per il 28 e 29 aprile 2026.

La quarta edizione di Smart City Expo Doha, organizzata dalla Fira de Barcelona e dal Ministero delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (MCIT) del Qatar, si è concentrata sull'impatto dell'IA in settori quali mobilità, progettazione e gestione urbana. Con lo slogan "Oltre la connettività: un percorso di soluzioni digitali verso un futuro più intelligente e prospero", l'evento ha riunito oltre 30 esperti internazionali e ha presentato quattro importanti interventi: Kent Larson (MIT) sulla progettazione urbana basata sulla tecnologia, Jesús Serrano sull'innovazione dell'intelligenza artificiale, S.E. Reem Al Mansoori sulla strategia di trasformazione urbana del Qatar, e l'ambasciatore FIFA Ghanim Al-Muftah con un messaggio d'ispirazione su resilienza e inclusione.

La celebrazione di questa edizione locale di SCE sottolinea la leadership del Qatar nello sviluppo urbano intelligente e sostenibile nella regione MENA. Questo ruolo di primo piano è già evidente attraverso importanti progetti nazionali che traducono in realtà la visione digitale del Paese. Lusail City, uno degli sviluppi urbani intelligenti più avanzati della regione, integra sistemi di dati in tempo reale, soluzioni di mobilità intelligente e servizi urbani connessi che migliorano la qualità della vita e l'efficienza operativa. Allo stesso modo, Msheireb Downtown Doha è il primo distretto urbano intelligente e sostenibile costruito da zero in Qatar: unisce innovazione digitale, efficienza energetica e progettazione urbana incentrata sull'uomo. Nel complesso, questi esempi concreti dimostrano come il Qatar stia plasmando ambienti urbani pronti per il futuro e avanzando nel percorso ambizioso dettato dalla Qatar National Vision 2030 e dall'Agenda digitale 2030 del Paese.

Quest'anno, Smart City Expo Doha è stata ospitata al MWC25 di Doha. Organizzato dalla GSMA in collaborazione con il MCIT, il primo evento MWC nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) ha riunito in due giorni circa 300 opinion leader e oltre 250 espositori e sponsor.

Smart City Expo nel mondo

Lo Smart City Expo World Congress, che si tiene ogni anno a Barcellona, è l'evento leader a livello mondiale sulle città intelligenti. SCE Doha è una delle sue edizioni locali organizzate fuori dalla Spagna nel 2025, accanto a quelle di New York, Curitiba, Puebla, Santiago del Estero, Santiago del Cile, Kuala Lumpur, Cartagena de Indias e Tomorrow.City a Shanghai.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833694/Smart_City_Doha.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2826383/Logo.jpg

 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/smart-city-expo-doha-porta-a-compimento-la-definizione-della-visione-della-vita-urbana-in-medio-oriente-302628066.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT34652 it Cultura_E_Tempo_Libero ICT AltroAltro ICT Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza