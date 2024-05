Sofia Tech One: un edificio per uffici di nuova generazione

SOFIA, Bulgaria, 31 maggio 2024 /PRNewswire/ -- L'edificio per uffici Sofia Tech One è il progetto più imponente e innovativo che si possa trovare nel moderno panorama degli spazi commerciali della capitale bulgara. L'edificio è un centro amministrativo e commerciale multifunzionale con una superficie totale affittabile di circa 30.000 mq. Si sviluppa su 11 piani di 2.600 mq ciascuno e dispone di un parcheggio sotterraneo su due livelli in grado di ospitare oltre 400 veicoli.

La facciata in vetro e l'atrio al centro dell'edificio lasciano entrare abbondante luce naturale in tutti i piani degli uffici. Gli spazi interni confortevoli e funzionali sono dotati di controsoffitti acustici all'avanguardia, doppi pavimenti, sistemi di climatizzazione VRF a 3 tubi che forniscono riscaldamento e raffreddamento, sistemi di protezione antincendio e di notifica di emergenza e vetri delle finestre in alluminio Schüco della massima qualità. L'accesso all'edificio è possibile grazie a 10 ascensori Otis ad alta velocità dotati di gestione intelligente del flusso di passeggeri.

L'edificio soddisfa tutti i requisiti di classe A ed è classificato come "eccellente" secondo gli standard BREEAM. Oltre a tutti i servizi necessari sul posto di lavoro per i dipendenti, gli undici piani del Sofia Tech One sono dotati di un sistema di gestione del microclima di nuova generazione che consente di adottare impostazioni individuali per uffici e stanze separati. Ciò consente agli utenti degli uffici di ridurre le emissioni di carbonio (CO2) rilasciate nell'atmosfera.

I proprietari dell'edificio sono i veterani imprenditori bulgari Ivaylo Mutafchiev e Tseko Minev. Nel corso degli anni, il loro senso degli affari li ha aiutati a sviluppare aziende di fama internazionale. Sono azionisti di maggioranza della First Investment Bank, la più grande banca di proprietà bulgara e una delle prime 5 in Bulgaria. In seguito al suo completamento, Sofia Tech ONE è diventata la nuova sede di Fibank e ne ospita la sede centrale ormai da 2 anni. L'edificio offre inoltre spazio per ospitare altre aziende, anche se è probabile che la sua capacità verrà rapidamente esaurita vista la sua elevata appetibilità per le imprese.

Sostenuta dalle caratteristiche high-tech di Sofia Tech One, Fibank è sulla buona strada per diventare un modello nel fare affari responsabili e sostenibili. Dal 2022 in poi ha iniziato a orientare gradualmente la propria fornitura di energia elettrica verso fonti rinnovabili. Attualmente, fino al 100% del fabbisogno elettrico della banca in tutto il Paese è coperto da fonti "verdi", riducendo in tal modo l'impronta di carbonio derivante dalle operazioni quotidiane ed evitando circa 8.000 tonnellate di emissioni di CO2.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2332102/Fibank.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sofia-tech-one-un-edificio-per-uffici-di-nuova-generazione-302160367.html