SolaX ottiene la certificazione TÜV Rheinland ISO/IEC 27001:2022, aprendo la strada alla sicurezza informatica

SHANGHAI, 26 settembre 2024 /PRNewswire/ -- SolaX, azienda in prima linea a livello mondiale nel settore dell'accumulo di energia, ha compiuto un audace passo avanti nella sicurezza informatica, ottenendo la certificazione ISO/IEC 27001:2022 da TÜV Rheinland. Questa prestigiosa certificazione, un punto di riferimento nel settore, ribadisce l'impegno di SolaX nel garantire i massimi livelli di protezione e sicurezza dei dati, definendo un nuovo punto di riferimento nel settore energetico.

Questa certificazione è riconosciuta a livello internazionale come lo standard leader per la gestione della sicurezza delle informazioni. Il risultato ottenuto da SolaX dimostra la sua dedizione per la protezione di processi chiave, quali la progettazione e la vendita dei suoi prodotti, tra cui inverter, sistemi di accumulo di energia e caricabatterie per veicoli elettrici. Questa certificazione inserisce SolaX in un gruppo selezionato di aziende che adottano un approccio completo alla sicurezza dei dati, garantendo la protezione delle informazioni sensibili e l'affidabilità delle sue tecnologie avanzate.

Gao Zhiyong, Direttore del marketing nazionale di SolaX, ha espresso orgoglio per questo traguardo: "Ottenere la certificazione ISO/IEC 27001:2022 da TÜV Rheinland è un risultato significativo per SolaX. Nel mondo interconnesso di oggi, salvaguardare i dati dei clienti non è solo una responsabilità: è essenziale per costruire un rapporto di fiducia a lungo termine. La nostra missione è quella di fornire le migliori soluzioni energetiche con i più elevati standard di sicurezza e trasparenza."

Questa certificazione è stata ottenuta sulla scia del precedente successo di SolaX, la prima azienda del settore ad aver ottenuto l'ambita certificazione AICPA SOC per la sua piattaforma SolaXCloud. Questi doppi riconoscimenti sottolineano la leadership dell'azienda in ambito di sicurezza informatica, in particolare nel cloud computing e nella gestione dei dati. SolaX si distingue per il suo costante impegno a dare priorità alla protezione dei dati, non solo sviluppando la propria tecnologia, ma anche migliorando gli standard nell'intero settore energetico.

Poiché le minacce alla sicurezza informatica sono sempre più diffuse, l'atteggiamento proattivo di SolaX nei confronti di protocolli di sicurezza solidi è tanto tempestivo quanto essenziale. Dato che i sistemi energetici diventano sempre più interconnessi, la protezione dei dati è fondamentale per garantire un futuro sicuro e sostenibile. SolaX è all'avanguardia in questa evoluzione, grazie all'equilibrio tra innovazione tecnologica e solide misure di sicurezza.

I risultati ottenuti da SolaX vanno oltre la conformità: riflettono un nuovo standard per il settore. Integrando perfettamente tecnologie avanzate con una sicurezza informatica rigorosa, SolaX non si limita a tenere il passo con il futuro: lo definisce. In un mondo in cui la protezione dei dati è importante quanto la produzione di energia, SolaX si afferma come leader affidabile, spingendo il settore energetico verso un futuro più sicuro, affidabile e sostenibile.

