SolaX Power vince il premio SMM Global Tier 1 per i sistemi di accumulo energia a batteria (BESS)

HANGZHOU, Cina, 14 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- SolaX Power, fornitore leader nelle soluzioni di accumulo dell'energia solare, è orgoglioso di annunciare che l'azienda è stata insignita del prestigioso premio SMM Global Tier 1 per i sistemi di accumulo energia a batteria (BESS). Questo premio riconosce l'impegno di SolaX verso l'innovazione, la sostenibilità e l'eccellenza nel settore dell'accumulo energia e colloca l'azienda tra i principali produttori mondiali di soluzioni avanzate per l'accumulo energia.

Una pietra miliare per SolaX Power

Il premio SMM Global Tier 1 è tra i riconoscimenti più prestigiosi nel campo delle rinnovabili ed è rivolto alle aziende che dimostrano leadership, progresso tecnologico e un contributo significativo alla transizione verso l'energia pulita. L'assegnazione di questo premio sottolinea l'impegno di SolaX Power nel fornire soluzioni di accumulo energia innovative, affidabili e di qualità elevata per applicazioni residenziali e commerciali in tutto il mondo.

Vincere il premio SMM Global Tier 1 dimostra l'impegno continuativo di SolaX Power nel rivoluzionare il settore in cui opera grazie ai suoi sistemi di accumulo energia a batteria (BESS) all'avanguardia. L'ampia gamma di prodotti BESS di SolaX offre soluzioni in grado non solo di migliorare l'efficienza energetica, ma anche di ottimizzare la gestione e l'accumulo dell'energia rinnovabile da parte delle famiglie e delle aziende.

L'innovazione al servizio di un futuro più verde

Con il premio SMM Global Tier 1, SolaX Power consolida la sua posizione di leader mondiale nel mercato dell'accumulo energia a batteria. Le innovative soluzioni dell'azienda contribuiscono ad accelerare l'adozione delle energie rinnovabili grazie all'offerta di sistemi affidabili e a performance elevate che consentono a consumatori e aziende di compiere scelte energetiche sostenibili.

La domanda globale di soluzioni BESS continua a crescere perché sempre più paesi e regioni si prefiggono obiettivi ambiziosi in materia di rinnovabili e di neutralità carbonica. Grazie alla sua capacità di fornire prodotti scalabili, convenienti ed efficienti per l'accumulo energia, SolaX si posiziona come partner affidabile nella transizione globale verso l'energia pulita.

Mentre prosegue nella crescita, SolaX continua a concentrarsi per superare i limiti di quanto è possibile realizzare grazie alla tecnologia di accumulo energia a batteria. Le soluzioni BESS targate SolaX sono progettate per rispondere alla sempre maggiore domanda globale di sistemi di accumulo energia più resilienti, affidabili ed ecologici, che a lungo termine contribuiscono a svolgere un ruolo cruciale nel ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e nel promuovere un futuro sostenibile.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310000/_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/solax-power-vince-il-premio-smm-global-tier-1-per-i-sistemi-di-accumulo-energia-a-batteria-bess-302275250.html