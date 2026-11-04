START amplia in Italia la propria rete globale di centri per studi oncologici di fase precoce attraverso una partnership strategica con gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Il nuovo centro START presso l'IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena amplierà l'accesso dei pazienti agli studi clinici oncologici in uno dei principali mercati europei dell'oncologia

SAN ANTONIO e ROMA, 4 novembre 2026 /PRNewswire/ -- The START Center for Cancer Research ("START"), la più grande rete globale di centri interamente dedicati agli studi clinici oncologici di fase precoce, e gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri ("IFO"), ente pubblico di ricerca e assistenza sanitaria di Roma che comprende l'IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, hanno annunciato oggi una partnership strategica per istituire un nuovo centro START dedicato agli studi clinici di fase precoce presso l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. La collaborazione mira ad ampliare le opportunità per i pazienti idonei di Roma, del Lazio e di tutta Italia di accedere, nell'ambito di studi clinici, a nuove terapie oncologiche sperimentali.

Riconosciuto dal Ministero della Salute italiano come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), il Regina Elena assiste pazienti provenienti da Roma e dal Lazio, nonché pazienti inviati da altre regioni italiane e dall'estero. L'Istituto integra diagnosi, trattamento e ricerca oncologica, con competenze che spaziano dai principali tumori solidi dell'adulto alle neoplasie ematologiche e ai tumori rari. Gli IFO comprendono inoltre l'Istituto Dermatologico San Gallicano, specializzato nelle patologie dermatologiche.

Secondo l'edizione 2025 del rapporto nazionale I numeri del cancro in Italia, realizzato dall'AIOM e dalle organizzazioni partner, in Italia si registrano ogni anno circa 390.000 nuove diagnosi di tumore. Portando la ricerca di fase precoce all'interno di un istituto oncologico già consolidato, la partnership punta a integrare più strettamente la valutazione per l'accesso agli studi clinici con il percorso di cura oncologica già seguito dai pazienti.

Nonostante questo significativo carico oncologico, il numero di studi clinici in Italia, rapportato alla popolazione, è inferiore rispetto a quello di diversi importanti mercati dell'Europa occidentale, evidenziando un'opportunità per ampliare l'attività di ricerca clinica e offrire agli sponsor un maggiore accesso ai pazienti attraverso istituzioni di ricerca consolidate.

La partnership unisce l'esperienza di START nella conduzione di studi oncologici di fase precoce alle capacità cliniche e di ricerca traslazionale degli IFO. Il centro di Roma sarà il primo sito START in Italia e amplierà la rete globale di centri territoriali dell'organizzazione in un importante mercato oncologico. Offrirà a pazienti, familiari e medici un maggior numero di opzioni di accesso agli studi clinici nell'ambito della continuità assistenziale e consentirà agli sponsor di operare in un nuovo Paese attraverso la rete globale di START.

«L'Italia presenta un significativo carico oncologico e istituzioni di livello mondiale, ma l'attività di sperimentazione clinica in rapporto alla popolazione rimane inferiore rispetto a quella di diversi altri importanti mercati europei», ha dichiarato Nick Slack, MBE, Presidente e Amministratore delegato di START. «Attraverso la partnership con gli IFO e con l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, punto di riferimento consolidato per l'assistenza e la ricerca oncologica in Italia, possiamo avvicinare la ricerca oncologica di fase precoce ai pazienti di tutto il Paese e portare avanti la nostra missione di offrire speranza attraverso l'accesso alle cure».

«In qualità di istituto oncologico nazionale che assiste pazienti provenienti da Roma, dal Lazio, da tutta Italia e dall'estero, consideriamo questa partnership un'opportunità per mettere un maggior numero di pazienti in contatto con la ricerca clinica di fase precoce, rafforzando al tempo stesso l'integrazione tra assistenza e innovazione», ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore Generale degli IFO.

«La combinazione delle competenze cliniche e scientifiche multidisciplinari del Regina Elena con la rete di studi di fase precoce di START può creare nuove opportunità di collaborazione e ricerca clinica in un'ampia gamma di tumori», ha dichiarato Giovanni Blandino, Direttore Scientifico dell'IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena.

Nei suoi due istituti, gli IFO registrano mediamente ogni anno circa 10.000 ricoveri ordinari e in day hospital e oltre 1,275 milioni di prestazioni ambulatoriali. Il Regina Elena fa parte della European Reference Network per i tumori solidi dell'adulto ed è membro di Alleanza Contro il Cancro, la rete degli IRCCS oncologici italiani.

START gestisce attualmente la più grande rete globale di centri per studi clinici di fase precoce, con oltre 45 Principal Investigator distribuiti in 17 sedi negli Stati Uniti e in Europa. Con quasi 1.000 studi attivi, START offre accesso a uno dei più ampi portafogli al mondo di studi oncologici di fase precoce sponsorizzati dall'industria. Il nuovo centro presso gli IFO sarà pienamente integrato nella rete START e avrà accesso fin dal primo giorno al portafoglio globale di studi clinici dell'organizzazione.

Informazioni su STARTFortemente radicato nei centri oncologici territoriali a livello globale, The START Center for Cancer Research offre accesso a studi preclinici specialistici e a studi clinici di fase precoce su nuovi farmaci antitumorali. I centri di sperimentazione clinica START hanno condotto oltre 1.000 studi clinici di fase precoce, tra cui studi relativi a 50 terapie successivamente approvate dalla FDA o dall'EMA. START riunisce il maggior numero al mondo di Principal Investigator specializzati in studi di fase precoce nelle sue 17 sedi di sperimentazione clinica. Impegnata ad accelerare il passaggio dalla sperimentazione alle terapie, START offre speranza a pazienti, famiglie e medici in tutto il mondo. Per maggiori informazioni: STARTresearch.com.

Informazioni sugli Istituti Fisioterapici OspitalieriGli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) sono un ente pubblico fondato nel 1926 che gestisce a Roma l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e l'Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG). Dal 1939 entrambi gli istituti sono riconosciuti come IRCCS, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, rispettivamente nei settori dell'oncologia e della dermatologia. Gli IFO integrano assistenza ai pazienti, ricerca biomedica e formazione e seguono i pazienti in ogni fase della malattia attraverso approcci di medicina di precisione e trattamenti personalizzati di tipo medico, chirurgico, radioterapico e di medicina nucleare. Per maggiori informazioni: ifo.it.

Contatti media

START:Lauren Panco / Vicepresidente marketingLauren.panco@startresearch.com / 609-216-4920

Istituti Fisioterapici Ospitalieri:Lorella Salce / Responsabile Comunicazione, Ufficio Stampa e Relazioni Esternelorella.salce@ifo.it / 06 52662753 -348 5294272

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