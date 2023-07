STARTRADER raggiunge una crescita senza precedenti sotto la guida visionaria di Peter Karsten

TAIPEI, 19 luglio 2023 /PRNewswire/ -- L'eccezionale leadership del CEO Peter Karsten ha reso STARTRADER protagonista di una crescita e di un'espansione notevoli. Grazie alla sua vasta esperienza e all'approccio innovativo nel campo della tecnologia e del Fintech, Karsten ha saputo guidare STARTRADER al punto di diventare uno dei broker in più rapida crescita che si rivolge ai mercati globali.

Peter Karsten, fisico e innovatore, vanta un'impressionante collezione di oltre quindici brevetti col suo nome. La sua esperienza lavorativa per aziende rinomate come Citibank e Nokia, gli ha permesso di svolgere un ruolo significativo nella creazione di tecnologie all'avanguardia e innovative. In particolare, ha contribuito allo sviluppo di suonerie personalizzabili, biglietti da visita scaricabili e app innovative.

Nel corso della sua carriera, Peter ha costantemente dimostrato la sua capacità di ideare soluzioni tecnologiche basate su un approccio incentrato sul cliente. Consapevole dell'immenso potenziale di STARTRADER, ha quindi deciso di convogliare nuovamente la propria competenza lungimirante e il proprio ingegno nel mondo del trading.

Servendosi del suo precedente background nel settore tecnologico e nel Fintech, ha adottato strategie che migliorano la soddisfazione dei clienti e aperto la strada all'offerta di servizi esclusivi. Peter Karsten sostiene che per un avanzamento esponenziale è fondamentale promuovere connessioni durature, piuttosto che creare costantemente nuove relazioni. Di conseguenza, STARTRADER ha introdotto conti di trading centesimali (conto Cent) per sostenere i clienti nell'avvio delle loro attività con conti di trading modesti ma reali, piuttosto che affidarsi a conti Demo che possono offrire una percezione illusoria della sicurezza.

STARTRADER dà prova del proprio impegno a soddisfare le necessità uniche di ogni cliente attraverso l'ampia gamma di circa 200 opzioni di pagamento disponibili per i clienti. L'enfasi posta dall'azienda sui prelievi rapidi, l'elaborazione efficace delle transazioni, le piattaforme di trading facili da usare e l'assistenza clienti dedicata sono gli elementi portanti dell'impegno di STARTRADER che ha saputo guadagnarsi la fiducia dei clienti sotto la leadership di Peter, affermandosi in breve tempo come uno dei broker in maggiore crescita.

Sotto la guida di Peter, STARTRADER sta per rilasciare un'app di trading attesa con grande entusiasmo. L'app mira a trasformare il processo di trading grazie alla combinazione di una tecnologia all'avanguardia e di funzionalità di semplice utilizzo, offrendo ai trader strumenti senza precedenti. Dotata di un'interfaccia intuitiva e di funzionalità avanzate, l'app di trading fornirà ai clienti le risorse necessarie per muoversi sui mercati finanziari con affidabilità e sicurezza.

STARTRADER è uno dei broker in più rapida crescita al mondo, con il quale i clienti possono negoziare in CFD (Contratto per Differenza) in centinaia di strumenti in sei classi di asset: forex, metalli, indici, obbligazioni, materie prime e azioni. STARTRADER offre ai propri clienti la fiducia per un trading efficiente, offrendo un alto livello di sicurezza dei fondi con un alto capitale versato. Noti per l'approccio incentrato sul cliente, garantiscono ai clienti tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per iniziare il loro percorso di trading, che include un ambiente di trading flessibile con un'esecuzione ultraveloce.

