Steelite International acquisisce Utopia Tableware Ltd, Accelerazione dell'espansione globale in aree geografiche e categorie chiave

YOUNGSTOWN, Ohio, e STOKE-ON-TRENT, Regno Unito, 27 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Steelite International ("Steelite" o la "Società"), fornitore e produttore leader mondiale di soluzioni per tavoli, buffet e illuminazione per il settore alberghiero, ha annunciato oggi l'acquisizione di Utopia Tableware Ltd ("Utopia") L'acquisizione aggiunge le linee innovative di prodotti di Utopia, i marchi più importanti, un centro di distribuzione centralizzato e un impianto di decorazione all'avanguardia all'impronta globale e all'ampio portafoglio di Steelite. Grazie al rafforzamento dell'offerta e dell'infrastruttura, Steelite continuerà a crescere nel Regno Unito e nell'Europa continentale. I termini dell'accordo non sono stati resi noti.

Fondata nel 2000 e con sede a Chesterfield, nel Regno Unito, Utopia offre un'ampia gamma di articoli per la tavola, bicchieri e accessori progettati per il mercato dell'ospitalità e del vetro di marca, con un'enfasi significativa sullo sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni innovative per la presentazione e una gamma di prodotti classici essenziali. Steelite e Utopia hanno iniziato una partnership commerciale nel 2023, quando Steelite è diventata distributore esclusivo dei prodotti Utopia, Pasabahce e Nude negli Stati Uniti.

Steelite ha acquisito Utopia dal suo fondatore e CEO, Mark Rammell, e dalla sua famiglia, che hanno fatto di Utopia uno dei principali fornitori di stoviglie del Regno Unito.

"Mark Rammell e il suo team hanno creato un'azienda con prodotti, persone e cultura straordinari e crediamo fermamente che Utopia sia l'aggiunta perfetta a Steelite" ha dichiarato John Miles, Presidente e CEO di Steelite International. "Inoltre, l'acquisizione di Utopia testimonia il nostro profondo impegno e la nostra fiducia nelle continue opportunità del settore alberghiero globale. Questa combinazione fornirà ai nostri clienti e agli utenti finali una gamma potenziata di prodotti innovativi e un servizio eccellente che è diventato sinonimo di entrambe le aziende."

"Siamo entusiasti del futuro che ci attende con l'ingresso in Steelite, un'azienda che condivide la nostra visione di crescita e l'impegno verso i nostri stessi valori fondamentali" ha dichiarato Mark Rammell. "Questa acquisizione mette la nostra attività in ottime mani, assicurandoci un successo, una crescita e un'innovazione continui. Insieme, le due aziende possono costruire sulle nostre solide basi per raggiungere traguardi ancora più importanti per i nostri stimati clienti."

Steelite è di proprietà di Arbor Investments, una società di private equity specializzata nell'acquisizione di aziende di primo piano nel settore alimentare, delle bevande e dei settori correlati. Arbor ha acquisito Steelite nel dicembre 2019 e ha effettuato investimenti significativi per far crescere l'azienda sia organicamente sia attraverso acquisizioni. L'operazione Utopia rappresenta la settima acquisizione di Steelite sotto la proprietà di Arbor.

"Non riusciamo a pensare a un accordo migliore tra due aziende: le simmetrie tra le culture, la centralità del prodotto e l'approccio al servizio clienti sono davvero convincenti" ha osservato George Russell, Arbor Principal. "Utopia porta con sé un team straordinario, un'esperienza operativa e capacità digitali leader del settore che intendiamo sfruttare nella più ampia piattaforma globale di Steelite. Questo accordo posiziona Steelite per accelerare rapidamente i suoi piani di crescita internazionale, rafforzando ulteriormente l'offerta di prodotti e le capacità di assistenza offerte ai suoi clienti principali negli Stati Uniti e nel Regno Unito."

Con sede a Youngstown, OH, Steelite International è un'azienda leader nella progettazione, commercializzazione, produzione e fornitura di pluripremiati prodotti per tavoli, buffet e soluzioni di illuminazione per l'industria alberghiera mondiale, che vende i suoi prodotti a oltre 30.000 utenti finali in 140 paesi. L'azienda produce in tre stabilimenti situati a Stoke-On-Trent, nel Regno Unito, a Manlius, NY, e a Tijuana, MX, per un totale di oltre 600.000 metri quadrati e si rifornisce di prodotti da 17 paesi diversi.

Fondata nel 1999, Arbor Investments è una società di private equity specializzata e focalizzata esclusivamente sull'acquisizione di aziende di primo piano nel settore alimentare, delle bevande e dei settori correlati. Ad oggi, la società ha acquisito o investito in oltre 85 aziende del settore alimentare e delle bevande e affini in Nord America. Arbor ha sede a Palm Beach, in Florida, con altri uffici a Chicago e a New York.

