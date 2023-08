STL annoverata da MSCI tra le aziende con le migliori prestazioni ESG; netto miglioramento della posizione della società nell'Indice di sostenibilità EcoVadis

LONDRA, COLUMBIA, CAROLiNA DEL NORD, e MILANO, 15 agosto 2023 /PRNewswire/ -- STL [NSE: STLTECH], uno dei maggiori fornitori al mondo di soluzioni ottiche e digitali, ha annunciato in data odierna un netto miglioramento dei parametri di valutazione delle prestazioni in materia di ambiente, responsabilità sociale e governance (ESG) in base alla valutazione condotta da Morgan Stanley Capital International (MSCI), società impegnata nella conduzione di indagini di mercato di respiro globale dedicate agli investimenti. MSCI ha assegnato a STL il rating "A" per le iniziative da essa intraprese nelle aree ESG. MSCI valuta le politiche e le iniziative implementate dalle aziende in relazione a parametri chiave, tra cui l'approvvigionamento responsabile e l'utilizzo di tecnologie pulite, in base a una scala adeguata per settore che va da AAA a CCC.

STL si è inoltre meritata la Medaglia d' argento con un punteggio complessivo corrispondente al 92° percentile nell' Indice di sostenibilità EcoVadis. L'azienda ha migliorato il proprio punteggio in 3 delle 4 categorie esaminate, ossia Ambiente, Forza lavoro e Diritti umani ed Etica. Il miglioramento del punteggio assegnato a STL è in parte riconducibile alle sue pratiche di gestione dei rifiuti e alla sua politica di azzeramento degli scarichi liquidi. STL ha ottenuto la certificazione "Zero rifiuti in discarica" per quattro stabilimenti di produzione in India e due in Italia, nonché quella di "Zero scarichi liquidi" per 6 dei suoi 11 stabilimenti di produzione a livello globale.

Oltre agli sforzi attuati in materia di ambiente, responsabilità sociale e governance, STL si è adoperata allo scopo di accrescere la trasparenza e la rendicontazione per un maggior numero di indicatori chiave di prestazione (KPI) per le aree ESG, oltre ad aver pubblicato una politica di azzeramento delle emissioni nette entro il 2030 in aggiunta alle sue altre politiche dedicate alla gestione del consumo energetico, delle risorse idriche e dei rifiuti e all'approvvigionamento sostenibile.

L'azienda si sta inoltre adoperando ai fini della delineazione di una politica sui diritti umani incentrata sui principi di trasparenza, conformità normativa, soddisfazione dei reclami e sicurezza dei dipendenti.

In riferimento al miglioramento dei rating assegnatile da MSCI, Akanksha Sharma, Responsabile globale della divisione ESG presso STL, ha commentato: " Il nostro impegno a favore della sostenibilità e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite è la forza trainante che si cela dietro alle iniziative che abbiamo intrapreso sia a livello operativo che in materia di ESG. Stiamo cercando di esercitare un impatto concreto e misurabile attraverso i nostri sforzi a sostegno della sostenibilità operativa e dell'emancipazione femminile e interventi di base in aree quali conservazione dell'acqua, istruzione digitale , sanità e molto altre ancora. Queste valutazioni attestano il nostro impegno e consolidando il nostro obiettivo di proporci quale leader nella gestione delle opportunità e dei rischi associati alla sostenibilità nel settore in cui operiamo".

