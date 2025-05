Stoneweg Icona Group riunirà per la prima volta Charles Leclerc, Andres Iniesta e Arnaud de Puyfontaine

SWI Group annuncia la creazione di un solido Consiglio consultivo strategico e di un Comitato per lo sport e l'intrattenimento per ampliare il proprio focus

LONDRA e GINEVRA, 21 maggio 2025 /PRNewswire/ -- SWI Group, la piattaforma di investimenti alternativi creata di recente da Stoneweg Group e Icona Capital, annuncia che il suo Consiglio consultivo strategico di recente formazione ("il Consiglio") ha già iniziato a deliberare su una serie di possibili iniziative commerciali.

Max-Hervé George, Presidente e co-Ceo di SWI Group, e Jaume Sabater, co-Ceo di SWI, hanno creato un team straordinario che fornirà consulenza strategica e orientamento sull'attività complessiva del gruppo e sulla sua strategia di sviluppo.

Oltre al nuovo consiglio di amministrazione, SWI Group ha creato un Comitato per lo sport e l'intrattenimento, guidato da Frédéric Vasseur, direttore del team di F1, Charles Leclerc, pilota di F1, e Andrés Iniesta, ex calciatore del Barcellona e vincitore della Coppa del mondo per la Spagna, che cercherà e promuoverà opportunità in questi settori in tutto il mondo.

La composizione completa del Comitato consultivo strategico e del Comitato per lo sport e l'intrattenimento è la seguente:

• Arnaud de Puyfontaine, presidente di Vivendi, è presidente non esecutivo del Comitato consultivo strategico di SWI

• Olivier Jollin e Simon Benhamou si concentrano sulla strategia e sullo sviluppo aziendale del Gruppo

• Frédéric Vasseur, Charles Leclerc e Andrés Iniesta guideranno il Comitato per lo sport e l'intrattenimento di SWI (SWI SEC), un ente separato dal Consiglio di amministrazione, e si concentreranno su opportunità in questi settori

Riunendo questi talenti con un approccio di investimento alternativo si creeranno percorsi molto interessanti e praticabili per partnership strategiche, iniziative innovative e nuove iniziative imprenditoriali.

Max-Hervé George, Presidente del CdA e co-Ceo: "Da quando abbiamo annunciato la composizione del Consiglio di amministrazione, all'inizio di questo mese, abbiamo fatto rapidi progressi e abbiamo già un programma completo da considerare e discutere, inclusa la possibilità di organizzare la nostra prima conferenza globale con gli investitori all'inizio del prossimo anno, probabilmente dopo la fine della stagione di F1".

Jaume Sabater, co-Ceo del gruppo, aggiunge: "Collaborare con un Comitato consultivo strategico così forte e diversificato aggiunge opportunità, energia e nuovi approcci al business moderno. Combinando iniziative aziendali e icone dello sport si crea una sinergia di talento, disciplina ed efficienza: i valori e la motivazione sono condivisi nel trovare obiettivi, realizzare crescita e successo comune".

Charles Leclerc, pilota di F1, conclude: "Guardo con fiducia all'opportunità di aiutare SWI a sviluppare la sua attività in rapida crescita. Per me si tratta di una nuova sfida e ho diverse idee su come e dove possiamo mettere a frutto la passione e la competenza che sono alla base di ogni sport per stimolare una vera crescita aziendale.

Conosco Max da molti anni, gli piace agire rapidamente e ottenere risultati. Non sorprenderà nessuno, ma ho un approccio simile; quindi sono sicuro che insieme faremo diversi annunci elettrizzanti nel prossimo futuro."

Il Consiglio di amministrazione fungerà da gruppo consultivo esclusivo e collaborativo per l'azienda oltre a offrire opportunità per raggiungere nuovi investitori e istituzioni in un'ampia gamma di settori – sport, finanza e affari, istruzione, assistenza sanitaria, sviluppo sociale e comunitario, arte e cultura.

Informazioni su SWI Group

SWI Group (www.swi.com) è una piattaforma di investimento alternativa, guidata da un forte spirito imprenditoriale, che opera in vari settori – data center, immobiliare, del credito e finanziario. Le strategie di investimento del gruppo si basano su ricerche accurate, su conoscenze approfondite e dirette e sulla capacità di attuare in modo efficiente strategie volte a massimizzare il potenziale di rendimento.

SWI Group conta su team operativi locali per identificare, sviluppare e gestire opportunità in tutto il mondo, sia nel settore immobiliare che nelle strategie di investimento. Attualmente, SWI Group gestisce oltre 10 miliardi di euro di asset e impiega più di 350 dipendenti in 26 sedi in tutto il mondo.

