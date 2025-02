Stryker lancia il letto ospedaliero ProCeed

Un nuovo letto ospedaliero aiuta il personale sanitario a fornire cure efficienti e di qualità anche nei mercati al di fuori degli Stati Uniti.

PORTAGE, Michigan, 17 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Stryker (NYSE:SYK), una delle principali imprese mondiali nel settore delle tecnologie mediche, ha annunciato il lancio del letto ospedaliero ProCeed, che offre semplicità e migliora l'assistenza, in diverse paesi.

Negli ultimi anni, il turnover del personale infermieristico è aumentato e una percentuale significativa di infermieri in prima linea in tutto il mondo ha preso in considerazione l'idea di lasciare il proprio ruolo1. Dato che gli ospedali continuano ad affrontare carenze di personale infermieristico ed esaurimento nervoso del personale2, è necessario che le attrezzature per l'assistenza ai pazienti, come i letti, siano in grado di resistere a un carico di lavoro pesante e fornire al personale un'esperienza semplice. ProCeed è stato progettato per soddisfare le esigenze del settore sanitario e offrire al personale un letto ospedaliero durevole e facile da pulire.

"Quando abbiamo progettato ProCeed, è stato fondamentale contribuire a garantire la sicurezza di medici e pazienti, offrendo al contempo una piattaforma efficiente e facile da usare", spiega Scott Sagehorn, vicepresidente e direttore generale della business unit Acute Care di Stryker. "Il lancio di un letto che soddisfi le esigenze del personale e dei pazienti in questi mercati contribuirà a fornire un'assistenza sanitaria uniforme e di qualità".

ProCeed contribuisce alla sicurezza dei pazienti e del personale sanitario grazie a vari elementi di progettazione, come l'altezza ridotta del letto, che favorisce la mobilità del paziente e riduce il rischio di lesioni dovute a cadute. La quinta ruota, una ruota aggiuntiva posizionata al centro del letto, riduce la forza di spinta all'avvio e facilita i cambi di direzione per ridurre il rischio di lesioni alla schiena della persona che sta manovrando il letto. ProCeed offre anche due modelli di testiera, una che rimane fissa quando la struttura del letto si inclina e una mobile che si inclina, si alza e si abbassa quando la struttura si muove in diverse posizioni.

Per saperne di più su ProCeed visitare il nostro sito web.

Informazioni su StrykerStryker è una delle principali imprese mondiali nel settore delle tecnologie mediche e, insieme ai nostri clienti, siamo impegnati a migliorare l'assistenza sanitaria. Offriamo prodotti e servizi innovativi nei campi della medicina chirurgica, della neurotecnologia e dell'ortopedia che contribuiscono a migliorare i risultati per i pazienti e l'assistenza sanitaria. Insieme ai nostri clienti in tutto il mondo, ogni anno raggiungiamo più di 150 milioni di pazienti. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.stryker.com.

1: Jester R. Editorial - Global shortage of nurses - Rebecca Jester for May 2023 issue. Int J Orthop Trauma Nurs. 2023 May;49:101018. doi: 10.1016/j.ijotn.2023.101018. Epub 2023 Mar 24. PMID: 37041090; PMCID: PMC10038672.

2: Recover to rebuild: Investing in the Nursing Workforce for Health System Effectiveness – James Buchan and Howard Catton for March 2023 issue. International Council of Nurses. 2023 March;26.

Un professionista sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio clinico professionale quando decide se usare un determinato prodotto per curare un determinato paziente. Stryker non fornisce consigli medici e raccomanda che gli operatori sanitari ricevano una formazione adeguata sull'uso di qualsiasi prodotto specifico prima dell'uso.

Le informazioni presentate hanno lo scopo di dimostrare l'ampiezza dell'offerta di prodotti Stryker. Un operatore sanitario deve sempre fare riferimento al foglio illustrativo, all'etichetta del prodotto e/o alle istruzioni per l'uso prima di usare qualsiasi prodotto Stryker.

I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi perché la loro disponibilità è soggetta alle normative e/o alle prassi mediche dei singoli paesi. Per domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona contattare il rappresentante Stryker.

Stryker Corporation o le sue business unit o altre entità aziendali affiliate possiedono, utilizzano o hanno richiesto i seguenti marchi di fabbrica o di servizio: ProCeed, Stryker. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari.

