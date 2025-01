Sungrow supporta il più grande impianto fotovoltaico su tetto dei Paesi Nordici

LANDSKRONA, Svezia, 23 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Sungrow, azienda leader a livello globale nella fornitura di soluzioni per l'energia rinnovabile, annuncia il proprio coinvolgimento nella più grande installazione fotovoltaica su tetto nei Paesi scandinavi. L'impianto serve il centro logistico di DSV a Landskrona e consiste di 24.000 pannelli solari che si estendono su 100.000 metri quadri generando 14 MW in corrente continua. L'energia prodotta serve ad alimentare l'impianto di refrigerazione da 175.000 metri quadri dell'azienda di trasporti e logistica.

L'installazione è alimentata dagli inverter di stringa di Sungrow, compresi 34 inverter di stringa trifase SG350HX e 20 SG250HX. Ciascun SG350HX fornisce una potenza massima di 352 kW e ospita moduli ad alta potenza con correnti fino a 20 A per stringa; è dotato di 16 regolatori di carica MPPT (Maximum Power Point Tracking) e ha un'efficienza del 99%. Il sistema incorpora anche capacità di supporto alla rete e funzioni di sicurezza, tra cui il monitoraggio dell'isolamento in tempo reale. Soddisfa inoltre i requisiti IP66/C5 per la protezione ambientale.

Il progetto, installato da Brion e fornito da Krannich, un fornitore di energie rinnovabili stimato a livello mondiale, rappresenta un traguardo storico nella produzione di energia sostenibile e stabilisce un nuovo parametro di riferimento per gli impianti solari su scala commerciale nella regione scandinava.

"Siamo davvero orgogliosi di aver completato la più grande installazione solare su tetto nei paesi scandinavi. Il team di Brion si è fatto carico dell'intera installazione, lavorando in tempi rapidi e consegnando un lavoro di alta qualità. Questo è un ottimo esempio del nostro impegno nel fornire soluzioni energetiche intelligenti e scalabili", ha dichiarato Fredrik Davidsson, Regionschef Syd di Brion.

Tobias Andersson, Key Account Manager di Krannich, ha aggiunto: "Abbiamo fornito gli inverter per questo progetto. Lavorare con Sungrow significa che gli installatori hanno accesso a un supporto di eccellenza, e questo è particolarmente importante per un progetto di queste dimensioni".

Raphael Henkel, Regional Manager di Sungrow per la Svezia e la Finlandia, ha commentato: "Siamo estremamente orgogliosi che le nostre soluzioni siano state scelte per questo progetto fondamentale. La missione di Sungrow, 'Clean Power for All', è perfettamente allineata a progetti, come questo che tracciano la strada verso un futuro sostenibile".

Installazioni su tetto come questa dimostrano la leadership tecnica di Sungrow nei progetti avanzati di energia rinnovabile, aiutando i clienti ad avvicinarsi ai propri obiettivi di zero emissioni nette e promuovendo al contempo la transizione energetica a livello nazionale e globale.

