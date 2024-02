Supermicro accelera le performance dei carichi di lavoro 5G e telco sul cloud con un portafoglio nuovo e ampliato di soluzioni infrastrutturali

L'estesa piattaforma per le telecomunicazioni con la maggior scelta di server ottimizzati per le applicazioni migliora risultati ed efficienza energetica, e offre opzioni aperte e multi-architettura, tra cui produzione e servizi globali

SAN JOSE, California, e BARCELLONA, Spagna, 26 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fornitore di soluzioni IT totali per AI, cloud, storage e 5G/edge, offre un portafoglio ampliato di soluzioni infrastrutturali appositamente realizzate per accelerare le performance e aumentare l'efficienza nei carichi di lavoro 5G e delle telecomunicazioni. Con una delle offerte maggiormente diversificate del settore, Supermicro consente ai clienti di espandere le infrastrutture 5G pubbliche e private, con performance migliorate per watt, e di supportare applicazioni AI nuove e innovative. In qualità di storico promotore delle piattaforme di rete aperte, e di membro della O-RAN Alliance, Supermicro nel suo portafoglio incorpora sistemi dotati di processori Intel® Xeon® di quinta generazione, processori AMD EPYC™ serie 8004 e il superchip NVIDIA Grace Hopper™.

"Supermicro sta espandendo il nostro ampio portafoglio di server sostenibili e all'avanguardia, per soddisfare gli impegnativi requisiti dei mercati 5G e delle telecomunicazioni e dell'edge AI", ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "I nostri prodotti non riguardano solo la tecnologia, ma offrono vantaggi tangibili ai clienti. Portiamo rapidamente le funzionalità AI dei data center all'edge della rete utilizzando la nostra architettura Building Block. I nostri prodotti consentono agli operatori di offrire nuove funzionalità ai propri clienti, con performance migliorate e consumi energetici inferiori. I nostri server edge incorporano fino a 2TB di memoria DDR5 ad alta velocità, 6 slot PCIe e una gamma di opzioni di rete. Questi sistemi sono progettati per una maggiore efficienza energetica e performance per watt, e consentono agli operatori di creare soluzioni personalizzate a performance elevate per le loro esigenze specifiche. Ciò rassicura i nostri clienti che stanno investendo in soluzioni affidabili ed efficienti".

Per ulteriori informazioni sul portafoglio 5G e telecomunicazioni di Supermicro visitare la pagina www.supermicro.com/5g

Al MWC, dal 26 al 29 febbraio a Barcellona, Spagna, Supermicro presenterà uno dultei numerosi nuovi sistemi basati sul superchip NVIDIA Grace Hopper. Il sistema ARS-111GL-NHR ad alta densità, alloggiato in uno chassis 1U compatto, è dotato di CPU e GPU H100 integrate, interconnessione NVLink® 900 GB/s a bassa latenza, fino a 576GB di memoria coerente, e 2 slot PCIe 5.0 x16 che supportano NVIDIA BlueField®-3 o ConnectX®-7. Questa potente combinazione di funzionalità, in un fattore di forma compatto, rende questa piattaforma la soluzione ideale per applicazioni LLM e dell'AI generativa, la formazione e l'inferenza a livello di core 5G. La versatilità della piattaforma consente ai nostri clienti di adattare le nostre soluzioni alle loro esigenze specifiche, grazie al controllo sulla loro infrastruttura.

La piattaforma edge 5G SYS-211E a profondità ultracorta di Supermicro sfrutta il processore Intel Xeon di quinta generazione per migliorare del 36%* le performance per watt rispetto alla generazione precedente. Questo risultato consente ai clienti di gestire con maggiore efficienza sia le reti di telecomunicazioni pubbliche, sia quelle 5G private, al passo con il crescente volume di traffico di rete e con minori costi operativi. Il fattore di forma 2U ad accesso frontale, che misura meno di 300mm, è progettato in conformità con le linee guida NEBS livello 3 e offre fino a 2TB di memoria DDR5-5600 MHz, insieme a un massimo di 6 slot PCIe 5.0 configurabili per schede aggiuntive, offrendo versatilità e performance in uno chassis ad alta densità. Il modello ridotto di questo sistema, SYS-211E-FRN13P, offre una piattaforma DU commercial-of-the-shelf (COTS) per implementazioni Open RAN con 12 porte di rete 25 GbE integrate, SyncE integrata, supporto per la temporizzazione GNSS e Intel vRAN Boost. Il sistema è ottimizzato in termini di costi, dimensioni e consumo energetico; gestisce grandi volumi di traffico all'edge su più configurazioni di siti cellulari, inclusi massicci flussi MIMO.

Dotato del processore AMD EPYC serie 8004, il sistema AS -1115S-FWTRT porta nel mondo edge le CPU EPYC più recenti. La sua configurazione, ottimizzata per un'elevata efficienza e un consumo energetico ridotto, ne fa la piattaforma ideale per applicazioni telco ed edge. Supermicro amplifica questi vantaggi con un fattore di forma 1U a profondità ridotta, con IO ad accesso frontale, fino a 576GB di memoria DDR5-4800 MHz, 2 porte di rete da 10 GbE, due slot PCIe 5.0 x16 FHFL e uno slot PCIe 5.0 x16 a basso profilo.

Supermicro al MWC Barcelona

Supermicro presenterà un'ampia gamma di soluzioni per i mercati 5G e telco al MWC Barcelona 2024. Lo stand di Supermicro comprende sistemi che incorporano CPU e GPU Intel, AMD e NVIDIA. Ciò copre una gamma di server di rete, soluzioni di storage, server raffreddati a liquido e una serie di sistemi per installazioni Open RAN. Inoltre, Supermicro dimostrerà una soluzione di vendita al dettaglio interattiva con un avatar 3D progettato per migliorare le esperienze di acquisto in negozio. Altre dimostrazioni dal vivo includeranno il 5G privato e un software RAN virtualizzato (vRAN) conforme a O-RAN con Wind River.

Nello stand Supermicro sono esposti anche i seguenti sistemi:

I nuovi sistemi 5G, AI ed Edge di Supermicro sono esposti al MWC Barcelona dal 26 al 29 febbraio 2024, nel padiglione 2, stand 2D35; lo stand di Supermicro presenterà dimostrazioni dal vivo, tra cui Edge AI, reti private e soluzioni edge cloud.

Supermicro sarà presente anche negli stand Intel, AMD, ARM, Fujitsu, Samsung e Vodafone.

