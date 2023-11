Supermicro espande l'impronta della produzione globale e porta la capacità mondiale di fabbricazione mensile su scala rack a 5.000 soluzioni di rack AI, HPC e di raffreddamento a liquido completamente testate

La maggior capacità produttiva mondiale su scala rack negli Stati Uniti, a Taiwan, nei Paesi Bassi e in Malesia aiuta a ridurre i tempi di consegna delle tecnologie di intelligenza artificiale e HPC più recenti fino a 100 kW/rack

SAN JOSE, Calif., e DENVER, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference (SC23) -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), produttore di soluzioni IT totali per l'AI, il cloud, lo storage e il 5G/Edge, sta espandendo la sua capacità di fornitura di rack AI e HPC e di avanzate soluzioni di raffreddamento a liquido. A livello mondiale, la capacità di fornitura completa su scala rack di Supermicro è in fase di crescita in numerose strutture di integrazione all'avanguardia negli Stati Uniti, a Taiwan, nei Paesi Bassi e in Malesia. Vengono attivamente presi in considerazione l'aumento e i siti della produzione per il futuro, per rispondere alla crescente domanda mirata al portafoglio di soluzioni per l'AI e l'HPC su scala rack di Supermicro.

"Grazie alla nostra presenza globale ora siamo in grado di consegnare ogni mese 5.000 rack, a supporto di ordini consistenti relativi a rack totalmente integrati e con raffreddamento a liquido, che richiedono fino a 100kW ciascuno", è il commento di Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Secondo le nostre previsioni, fino al 20% dei data center adotterà soluzioni con raffreddamento a liquido, dato che CPU e GPU producono sempre maggior calore. Con lo sviluppo delle tecnologie dell'AI, che rappresentano una parte crescente dei data center mondiali, le nostre soluzioni leader su scala rack sono estremamente richieste. Andrebbero valutate soluzioni complete su scala rack e di raffreddamento a liquido nelle prime fasi del processo di progettazione e implementazione, il che porterebbe a ridurre i tempi di consegna per rispondere alle esigenze di implementazione più urgenti per l'AI e i data center hyperscale".

Supermicro dispone di una vasta gamma di "Golden SKU" che consentono di rispettare gli stretti tempi di consegna legati all'implementazione globale. I CSP e i data center aziendali di grandi dimensioni che eseguono le applicazioni più recenti dell'AI generativa potranno avvantaggiarsi rapidamente dei tempi di consegna ridotti a livello mondiale. L'ampia gamma di server targati Supermicro, dai data center all'edge (IoT) è integrabile in modo fluido, con conseguente aumento dell'adozione e maggiore coinvolgimento dei clienti.

Con il recente annuncio della linea di prodotti MGX, dotata dei superchip CPU NVIDIA GH200 Grace™ Hopper™ e NVIDIA Grace™, Supermicro continua ad arricchire l'offerta di server ottimizzati per l'AI destinati al settore. In combinazione con la linea di prodotti già esistente, che incorpora le soluzioni NVIDIA HGX a 8 GPU ottimizzate per LLM e le offerte NVIDIA L40S e L4, in combinazione con le GPU Intel Data Center MAX, Intel® Gaudi®2 e serie AMD Instinct™ MI, Supermicro è ideale per l'intera gamma di applicazioni di AI training e di AI inferencing. I server di storage All-Flash Supermicro dotati dei sistemi di storage NVMe E1.S ed E3.S velocizzano l'accesso ai dati per diverse applicazioni di AI training e consentono quindi di ottenere tempi di esecuzione più rapidi. Per quanto riguarda le applicazioni per l'HPC, il prodotto Supermicro SuperBlade, dotato di GPU, taglia sia sui tempi di esecuzione, sia sul consumo energetico delle simulazioni di fascia alta.

Integrando il raffreddamento a liquido nei data center è possibile ridurre il PUE fino al 50% rispetto alle attuali medie di settore. Il contenimento dell'impronta energetica dei data center, e di conseguenza del loro PUE, abbassa notevolmente le spese operative legate all'esecuzione di simulazioni di AI generativa o dell'HPC.

Grazie all'integrazione e all'implementazione di servizi su scala rack offerte da Supermicro, i clienti potranno iniziare da comprovati progetti di riferimento per velocizzare l'installazione, valutando al contempo gli obiettivi aziendali esclusivi dei clienti. Potranno quindi collaborare con esperti Supermicro qualificati per ideare soluzioni ottimizzate mirate a carichi di lavoro specifici. Al momento della fornitura, i rack devono essere semplicemente collegati all'infrastruttura elettrica, di rete e di raffreddamento a liquido, a riprova della fluida metodologia plug and play del prodotto. Supermicro si impegna per fornire soluzioni complete per data center IT comprensive di consegna in loco, implementazione, integrazione e benchmarking, nell'obiettivo di arrivare a un'efficienza operativa ottimale.

Per ulteriori informazioni su Rack Scale Design di Supermicro visitare la pagina https://www.supermicro.com/en/solutions/rack-integration

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di raffreddamento a liquido di Supermicro visitare la pagina https://www.supermicro.com/en/solutions/liquid-cooling

Visitare Supermicro al salone SC23 di Denver, Colorado. Per ulteriori informazioni fare clic qui

L'ampia gamma di server targati Supermicro comprende:

SuperBlade® – La piattaforma multi-nodo di Supermicro a performance elevate, a densità ottimizzata ed efficienza energetica, studiata per i carichi di lavoro dell'AI, dell'analisi dei dati, dell'HPC, del cloud e di quelli aziendali.

Server GPU con GPU PCIe – Sistemi a supporto degli acceleratori avanzati, per altissimi livelli di miglioramento delle performance e contenimento dei costi. Questi sistemi sono studiati per i carichi di lavoro dell'HPC, dell'AI/ML, del rendering e della VDI.

Server Universal GPU – Server aperti, modulari e basati su standard, che offrono performance e facilità di manutenzione eccellenti con scelta delle GPU, incluse le recentissime tecnologie PCIe, OAM e NVIDIA SXM.

Storage petascale – Densità e performance di storage leader di settore, con drive EDSFF E1.S ed E3.S, per capacità e performance senza precedenti racchiuse in un unico chassis 1U o 2U.

Hyper – Questi server rackmount fiore all'occhiello, con performance d'eccellenza, sono stati progettati per i carichi di lavoro più impegnativi, oltre che per una flessibilità di storage e di I/O adatta in modo personalizzato a una vasta gamma di esigenze applicative.

Hyper-E – Offre la potenza e la flessibilità della nostra famiglia Hyper fiore all'occhiello, ottimizzata per l'implementazione negli ambienti edge. Le funzionalità su misura per l'edge includono uno chassis compatto e l'I/O frontale, che rendono il modello Hyper-E adatto ai data center edge e agli armadi TLC.

BigTwin® – Una piattaforma 2U a 2 nodi o 2U a 4 nodi che offre densità, performance e facilità di manutenzione di livello superiore, con doppio processore per nodo e design hot-swap che non richiede l'uso di attrezzi. Si tratta di sistemi ideali per i carichi di lavoro del cloud, dello storage e multimediali.

GrandTwin™ – Ideato specificamente per le performance monoprocessore e per la densità di memoria, con nodi hot-swap anteriori (corridoio freddo) e I/O anteriore o posteriore che semplificano la manutenzione.

FatTwin® – Avanzata architettura twin 4U multi-nodo, a densità elevata, con 8 o 4 nodi monoprocessore per i calcoli o la densità di storage dei data center.

Server edge – La potenza dell'elaborazione a densità elevata in fattori di forma compatti, ottimizzati per le installazioni destinate agli armadi TLC e dei data center edge. Configurazioni opzionali di alimentazione CC e temperature operative migliorate, fino a 55° C (131° F).

CloudDC – Piattaforma integrata per i data center sul cloud, con opzioni di configurazioni flessibili, per I/O e storage, e doppi slot AIOM (PCIe 5.0; conformi a OCP 3.0) per la massima velocità di trasmissione dati.

WIO – Offre una vasta gamma di opzioni I/O per l'offerta di sistemi realmente ottimizzati in linea con i requisiti specifici delle aziende.

Mainstream – Piattaforme con doppio processore, dal buon rapporto costo-efficacia, per i carichi di lavoro quotidiani delle imprese.

Storage aziendale – Ottimizzata per i grandi volumi dei carichi di lavoro dell'object storage, questa linea utilizza supporti a rotazione da 3,5" per una densità elevata e un TCO eccezionale. Le configurazioni di caricamento anteriore e anteriore/posteriore consentono di accedere facilmente ai drive, con la manutenzione semplificata dalle staffe che non richiedono l'uso di attrezzi.

Workstation – Le workstation Supermicro offrono le performance necessarie per i data center in fattori di forma portatili e collocabili sotto la scrivania; rappresentano la scelta ideale per i carichi di lavoro dell'AI, del design 3D, dei media e dell'intrattenimento in uffici, laboratori di ricerca e filiali.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e operativa a San Jose, California, Supermicro è impegnata nella fornitura di innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'AI e del 5G TLC/edge. Siamo un produttore di soluzioni IT totali che propone server, AI, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. La competenza di Supermicro nel campo delle schede madri, dell'alimentazione e della progettazione degli chassis favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione dell'azienda e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e fabbricate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio delle Server Building Block Solutions® consente ai clienti di scegliere l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri 'blocchi costruttivi' flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e raffreddamento (ad aria, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2271873/Supermicro_Rack_Scale_Solutions_1080x1080.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg