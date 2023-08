Supermicro lancia la soluzione vSAN HCI leader del settore, che offre prestazioni fino a 4,7 volte superiori a costi 3 volte inferiori*.

Il sistema HCI BigTwin® multi-nodo di Supermicro con 4 processori scalabili Intel® Xeon® di terza generazione offre un'ampiezza di banda di I/O 2 volte superiore con PCIe 5.0 e un'ampiezza di banda di memoria fino a 1,5 volte superiore con DDR5. Inoltre, supporta acceleratori di CPU integrati per incrementare le prestazioni specifiche del carico di lavoro.

SAN JOSE, Calif., 22 agosto 2023/PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore totale di soluzioni IT per Cloud, AI/ML, storage e 5G/Edge, ha annunciato oggi una nuova soluzione VMware vSAN ottimizzata per l'esecuzione di carichi di lavoro virtualizzati iperconvergenti di classe enterprise. Man mano che i carichi di lavoro virtualizzati diventano sempre più avanzati, i requisiti di potenza di elaborazione e prestazioni di storage aumentano, richiedendo una maggiore capacità per soddisfare gli SLA delle applicazioni e massimizzare la densità virtuale della macchina. Questa soluzione utilizza anche il più recente acceleratore Intel AMX per carichi di lavoro di intelligenza artificiale.

Rispetto al X11 BigTwin Supermicro, i test di riferimento condotti da Supermicro hanno mostrato una produttività IO fino a 4,7 volte superiore e una latenza di 8,2 volte inferiore sul benchmark HCIBench, un rendimento di inferenza della classificazione delle immagini fino a 4,9 volte più veloce sul modello ResNet50 e un throughput di elaborazione del linguaggio naturale fino a 4 volte più veloce sul modello BERT-Large. Inoltre, la potenza e l'efficienza superiori dell'architettura Supermicro X13 BigTwin possono migliorare fino a 3 volte i costi e le prestazioni del nodo, a parità di ingombro, rispetto a un'implementazione simile basata su sistemi Supermicro di vecchia generazione, rendendo questa soluzione ideale per le organizzazioni che intendono aggiornare la loro infrastruttura obsoleta.

"Supermicro continua a guidare il settore HCI con la prima soluzione Gen5 vSAN basata sui processori Intel Xeon Scalable di 4a generazione", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "La nostra piattaforma Supermicro BigTwin leader del settore supporta l'ultima generazione di supporti di storage flash in fattori di forma densi e multi-nodo ottimizzati per un'esecuzione immediata di vSAN su HCI. I clienti Supermicro X13 BigTwin e vSAN possono trarre beneficiare di una produttività 4,7 volte superiore e di una latenza 8,2 volte inferiore sul benchmark HCIBench, con miglioramenti delle prestazioni di generazione in generazione. Questa soluzione consente ai clienti di eseguire più istanze sullo stesso spazio hardware e rack, migliorando le prestazioni e l'utilizzo e riducendo al contempo i costi".

Per ulteriori informazioni su Supermicro vSAN Solution, fai clic qui per guardare un breve video.

La piattaforma Supermicro X13 BigTwin offre l'equilibrio ideale tra potenza di calcolo, densità di memoria, capacità di storage e ridondanza per le implementazioni HCI, con nodi vSAN-ready pronti per l'implementazione immediata senza, bisogno di sistemi di storage aziendali tradizionali. L'architettura Supermicro X13 con processori scalabili Intel® XEye® di 4a generazione fornisce supporto per le più recenti unità NVMe PCIe 5.0 standard dei principali fornitori del settore per prestazioni di archiviazione senza precedenti.

Scarica i resoconti informativi che descrivono in dettaglio le soluzioni Supermicro vSAN:

Resoconto sulla soluzione Supermicro: vSAN for AI

Resoconto sulla soluzione Supermicro: vSAN per HCI

La soluzione Supermicro X13 BigTwin è disponibile come configurazione 2U 2-node o 2U 4-node con raffreddamento a liquido opzionale. Ogni nodo è alimentato da un massimo di due processori Intel Xeon Scalable di 4a generazione e fino a 4 TB di memoria DDR5-4800 MHz. Il sistema esegue il più recente stack software VMware vSAN 8,0 con la nuova Express Storage Architecture (ESA) per creare un unico pool di storage su un massimo di 48 unità NVMe accessibili dai quattro nodi.

"*" in base ai raffronti coi sistemi Supermicro X11 BigTwin

Per maggiori informazioni, visita Supermicro.com. Questa soluzione sarà discussa in modo più dettagliato in una sessione del Supermicro's Open Storage Summit 2023, che sarà trasmessa il 22 agosto 2023 alle ore13:00 EDT. Per l'iscrizione, visita la pagina di registrazione dell'evento.

