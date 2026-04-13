Supermicro presenta sistemi compatti ed efficienti dal punto di vista energetico per accelerare l'adozione dell'IA intelligente per l'edge

SAN JOSE, California, 13 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, cloud, storage e 5G/Edge, ha annunciato oggi una famiglia di piattaforme compatte e ad alta efficienza basate sui processori AMD EPYC™ serie 4005. I sistemi ottimizzati per l'edge sono progettati per accelerare l'inferenza AI e i carichi di lavoro generici in ambienti con limitazioni di spazio e alimentazione, come ad esempio punti vendita, impianti di produzione, strutture sanitarie e filiali aziendali.

"Supermicro continua a fornire sistemi compatti e altamente efficienti che avvicinano la potenza di calcolo al luogo in cui i dati vengono generati ed elaborati", ha affermato Mory Lin, Vicepresidente, IoT/Embedded & Edge Computing, Supermicro. "Grazie alle nostre nuove piattaforme basate sul processore AMD EPYC 4005, disponibili in diversi fattori di forma quali box compatto, 1U a profondità ridotta e tower sottile, i clienti possono implementare schede acceleratrici AI e carichi di lavoro dedicati in ambiente edge con prestazioni migliorate, maggiore sicurezza e un consumo energetico ridotto, diminuendo al contempo il costo totale di proprietà (TCO)".

Per specifiche di prodotto più dettagliate, visitare https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series.

Le ultime novità del portafoglio includono tre nuovi sistemi di IA edge che consentono alle organizzazioni di implementare applicazioni intelligenti su larga scala, che vanno dall'analisi in tempo reale alle infrastrutture essenziali per l'impresa, tra cui la prevenzione delle perdite, il checkout senza attrito e l'analisi in-store per il retail, la ristorazione e la sanità intelligenti.

Il portafoglio della serie AMD EPYC™ 4005 include:

Ogni sistema è dotato di tecnologie di sicurezza avanzate, tra cui TPM 2.0 e AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV), oltre a solide opzioni di connettività come 4 porte GbE per una perfetta integrazione con sistemi POS, telecamere e reti aziendali.

Basati sull'architettura di core "Zen 5" di AMD, i processori della serie EPYC 4005 offrono un TDP a partire da 65 W, supporto per la memoria DDR5 e espansione PCIe Gen 5. Alcuni modelli incorporano anche la tecnologia AMD 3D V-Cache™, che consente un accesso più rapido ai dati e prestazioni migliorate per i carichi di lavoro ad alta intensità di dati.

Con il supporto per la gestione remota IPMI 2.0 e l'accelerazione GPU opzionale, i nuovi sistemi edge di Supermicro forniscono una piattaforma scalabile, sicura ed efficiente dal punto di vista energetico per il moderno computing distribuito.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all'avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, AI e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete che offre server, intelligenza artificiale, sistemi di archiviazione, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di nuova generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà e ridurre l'impatto ambientale (informatica ecosostenibile). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un'ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

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